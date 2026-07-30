Lucas, un husky siberiano de tres años, se convirtió en el primer perro en México en recibir una pensión alimentaria tras la separación de sus dueños

Inicio / Nacional / Perro obtiene pensión alimenticia tras divorcio de sus dueños

Lucas, un husky siberiano de tres años, hizo historia en México luego de que una jueza ordenara el pago de una pensión alimenticia para garantizar su manutención tras el divorcio de sus dueños.

El caso ocurrió en Villahermosa, Tabasco, donde la propietaria del animal promovió un proceso legal después de que su expareja se negara a hacerse responsable del perro tras la separación.

Jueza ordena apoyo económico para la mascota

Tras diez meses de litigio, la autoridad judicial resolvió que el exesposo deberá aportar $700 pesos mensuales para los cuidados de Lucas y compartir los gastos veterinarios que se generen.

La decisión se basó en que el perro formó parte del entorno familiar durante años y ambos propietarios participaron en su cuidado mientras estuvieron casados.

Aunque el monto fijado no cubre todos los gastos que requiere el animal, la resolución busca garantizar condiciones adecuadas para su bienestar.

La defensa de la propietaria argumentó que los animales son seres sintientes y merecen protección jurídica cuando su bienestar puede verse afectado por conflictos familiares.

La resolución es considerada inédita porque reconoce por primera vez en México una obligación económica relacionada con una mascota después de un divorcio.

Especialistas consideran que este fallo podría influir en futuros procesos similares donde existan disputas sobre la manutención o cuidado de animales de compañía.

Más que una mascota

Durante el juicio se acreditó que Lucas era parte activa de la dinámica familiar y que recibía atención, cuidados, paseos y acompañaba a sus dueños en distintas actividades.

Con este fallo, el husky se convirtió en el primer perro del país con una pensión alimenticia reconocida por un tribunal.