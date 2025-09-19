Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_19_at_7_50_16_PM_3906e2bd9e
Nuevo León

Trasladan paciente de accidente en Cancún a clínica 21 del IMSS

La Clínica 21 del IMSS en NL recibió a Nancy Gricelda, lesionada en un accidente en Cancún donde murió su esposo, Jesús Martínez

  • 19
  • Septiembre
    2025

La Clínica 21 del IMSS de Nuevo León recibió la tarde de este viernes a Nancy Gricelda, paciente de 54 años originaria de García, quien resultó lesionada en un accidente automovilístico ocurrido el pasado miércoles en Cancún, Quintana Roo.

El traslado aéreo de Cancún hacia el aeropuerto del Norte se logró gracias a la colaboración del Gobierno de Nuevo León, que permitieron que la mujer ingresara a la clínica en Monterrey, donde de inmediato fue valorada por médicos especialistas en traumatología y ortopedia.

Este percance se registró apenas un par de días después que se registró un fuerte choque que le costó la vida a varios miembros de una familia oriunda de Nuevo León en Cancún.

El choque ocurrió sobre las avenidas Bonampak y Chichén Itzá, donde chocó el taxi de aplicación donde viajaba una pareja neoleonesa, de la cual perdió la vida el esposo, de nombre Jesús Mario Martínez Hernández, quien era trabajador del IMSS.

De acuerdo con las investigaciones, el matrimonio llegó al Aeropuerto Internacional de Cancún, donde tomaron un vehículo de aplicación para llegar al hotel donde pasarían sus vacaciones, sin embargo, este chocó contra una luminaria en el cruce antes mencionado.

Debido a la lejanía, familiares de la pareja se encuentran realizando colectas en redes sociales para poder solventar los gastos del traslado de los restos de Jesús Mario a Nuevo León.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Hernan_Bermudez_09220d4574
Dan prisión preventiva a Hernán "N"; reserva derecho a declarar
image00004_d4bb62909a
Pactan Estado y burócratas contrato laboral con más beneficios 
20250919_08_fomerrey_gol_patrimonio_06_7fec083030
Impulsa Nuevo León la escrituración de más de 300 casas
publicidad

Últimas Noticias

Alegna_Gonzalez_01f868a3bf
Alegna González gana plata en marcha en el Mundial de Atletismo
Hernan_Bermudez_09220d4574
Dan prisión preventiva a Hernán "N"; reserva derecho a declarar
Whats_App_Image_2025_09_19_at_8_51_05_PM_e8e745da28
Cateo en puesteros del Centro de Monterrey tras ejecución
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_19_at_12_14_37_AM_1_0b0f547eb3
Operará tramo clave de la Línea 6 antes del Mundial 2026
nl_familia_regia_cancun_397ce6ce39
Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún
Whats_App_Image_2025_09_19_at_3_02_04_PM_f075a91446
Localizan con vida a Ana Luisa, joven desaparecida en Reynosa
publicidad
×