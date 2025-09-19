Trasladan paciente de accidente en Cancún a clínica 21 del IMSS

La Clínica 21 del IMSS de Nuevo León recibió la tarde de este viernes a Nancy Gricelda, paciente de 54 años originaria de García, quien resultó lesionada en un accidente automovilístico ocurrido el pasado miércoles en Cancún, Quintana Roo.

El traslado aéreo de Cancún hacia el aeropuerto del Norte se logró gracias a la colaboración del Gobierno de Nuevo León, que permitieron que la mujer ingresara a la clínica en Monterrey, donde de inmediato fue valorada por médicos especialistas en traumatología y ortopedia.

Este percance se registró apenas un par de días después que se registró un fuerte choque que le costó la vida a varios miembros de una familia oriunda de Nuevo León en Cancún.

El choque ocurrió sobre las avenidas Bonampak y Chichén Itzá, donde chocó el taxi de aplicación donde viajaba una pareja neoleonesa, de la cual perdió la vida el esposo, de nombre Jesús Mario Martínez Hernández, quien era trabajador del IMSS.

De acuerdo con las investigaciones, el matrimonio llegó al Aeropuerto Internacional de Cancún, donde tomaron un vehículo de aplicación para llegar al hotel donde pasarían sus vacaciones, sin embargo, este chocó contra una luminaria en el cruce antes mencionado.

Debido a la lejanía, familiares de la pareja se encuentran realizando colectas en redes sociales para poder solventar los gastos del traslado de los restos de Jesús Mario a Nuevo León.

Comentarios