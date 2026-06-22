Pacientes enfrentan condiciones críticas en hospital del IMSS 270

La más reciente problemática es la falta de aire acondicionado en distintas áreas del inmueble, situación que se presenta en medio de temperaturas extremas

El Hospital General Regional de Zona Número 270 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) enfrenta una nueva crisis que ha incrementado la inconformidad entre pacientes, familiares y trabajadores, quienes denuncian una serie de deficiencias que afectan la calidad de la atención médica y ponen en riesgo la recuperación de los enfermos.

La más reciente problemática es la falta de aire acondicionado en distintas áreas del inmueble, situación que se presenta en medio de temperaturas extremas que alcanzan sensaciones térmicas cercanas a los 50 grados centígrados.

Familiares de pacientes internados señalaron que las condiciones son insostenibles y que han tenido que recurrir a medidas improvisadas para aliviar el calor, como llevar abanicos a sus seres queridos.

Además de las altas temperaturas, los derechohabientes advirtieron que la falta de climatización podría comprometer la adecuada conservación de medicamentos y el funcionamiento de equipos médicos que requieren condiciones específicas para operar correctamente.

Las quejas también abarcan las condiciones de limpieza e higiene del hospital. Usuarios denunciaron que algunas áreas, particularmente los sanitarios, presentan condiciones insalubres, lo que consideran inadmisible en una institución de salud que se sostiene con las aportaciones de trabajadores y pensionados.

La molestia aumentó luego de que personal de seguridad privada solicitara a reporteros retirarse de las instalaciones cuando acudieron a documentar las denuncias realizadas por los usuarios.

Sin embargo, las deficiencias van más allá de la falta de aire acondicionado. Los pacientes señalaron que el hospital enfrenta una severa escasez de especialistas y constantes retrasos para la realización de estudios médicos, lo que obliga a numerosas familias a buscar atención en clínicas particulares y asumir gastos adicionales que oscilan entre los cuatro y cinco mil pesos.

Los derechohabientes cuestionaron incluso la denominación de hospital de especialidades, al considerar que no cuenta con el personal ni los recursos necesarios para brindar los servicios que demanda la población.

A esta problemática se suma el desabasto de medicamentos, una situación que afecta principalmente a pacientes que deben recorrer largas distancias para acudir a sus consultas y regresar en varias ocasiones sin obtener los tratamientos prescritos.

Ante este panorama, pacientes y familiares exigieron una intervención urgente por parte de las autoridades del IMSS para resolver las múltiples carencias que enfrenta el Hospital General Regional de Zona Número 270, al advertir que las actuales condiciones repercuten directamente en la calidad de la atención médica y en la recuperación de los enfermos.

Los usuarios demandaron soluciones inmediatas para garantizar un servicio digno, eficiente y seguro, acorde con las necesidades de una de las unidades médicas más importantes de la región.