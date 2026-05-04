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Tamaulipas

Estalla protesta por falta de doctores y medicina oncológica

Camilleros del hospital donde se atienden a casi 200 pacientes con cáncer lamentaron que sean los propios enfermos quienes renten ambulancias.

  • 04
  • Mayo
    2026

Doctores, familiares y pacientes oncológicos estallaron en protesta por falta de medicina y profesionales en la rama.

En el Hospital General de PEMEX en ciudad Madero, mantas y cartulinas con la leyenda “disfruten lo votado” y “Ya somos Dinamarca” denunciaron que desde el año 2022 casi el 70 por ciento de los equipos son obsoletos.

“Entregamos una vida y el pago es que nos dicen que ya no valemos, ya no valemos el gasto en medicina, ya no valemos el gasto en tratamientos” externó Juan Zúñiga uno de los pacientes.

Camilleros del hospital donde se atienden a casi 200 pacientes con cáncer lamentaron que sean los propios enfermos quienes renten ambulancias, en tanto familiares comentaron que están en la ruina ante falta de medicamentos que deben costear, lo que representa hasta 200 mil pesos mensuales.

En los últimos años se han reportado defunciones de quienes se mantuvieron esperando atención…. mientras otros aún permanecen, con miedo de que tiempo avance.

“Si me dijeran que la enfermedad no avanza yo me quedara tranquila pero no es así, ustedes saben que es un día con día y yo ya tengo desde julio que me diagnosticaron, me mandaron hacer un TAC me mandaron a México y es hora que no me dan mi medicamento ni me dicen nada”, dijo Adriana Pérez.

Cuestionaron la inversión anunciada de 3 mil millones de pesos para el sistema de salud de PEMEX, pues no hay mejoras.


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