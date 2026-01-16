Podcast
Tamaulipas

Estalla crisis en IMSS-Bienestar; protestan y toman hospitales

La falta de pago, insumos y personal mantiene tomadas direcciones hospitalarias desde diciembre; acusan un modelo que agrava la crisis y afecta a pacientes

  • 16
  • Enero
    2026

Por el incumplimiento en el pago de salarios, así como por lo que consideran un modelo de atención que no está dando resultados, trabajadores del sistema IMSS-Bienestar mantienen tomadas, desde el mes de diciembre, las direcciones de diversos hospitales públicos en Tamaulipas como medida de protesta para exigir atención a las múltiples carencias que enfrentan.

La secretaria general de la Subsección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Mirna Dolores Pumarejo Cabrera, señaló que se trata de una problemática generalizada en todo el estado, cuyas soluciones no dependen de las autoridades locales.

“No es nada más aquí, es en todo el estado y en todas las coordinaciones de IMSS-Bienestar. Las respuestas no están en manos del coordinador estatal ni de las coordinaciones locales; las decisiones se toman directamente a nivel nacional”, afirmó.

La dirigente sindical explicó que la toma de las direcciones hospitalarias únicamente hizo visible una crisis que se arrastra desde hace tiempo en los hospitales públicos, marcada por falta de insumos, material médico y personal.

“Nos está quedando a deber mucho. Tenemos carencias constantes: faltan insumos, falta material y falta personal. Hay compañeros que se han jubilado, otros que han fallecido, y esas plazas no se han cubierto”, detalló.

Indicó que la sobrecarga laboral y el desabasto han llegado a un punto crítico, al grado de que en algunos casos se solicita apoyo a los familiares de los pacientes para poder brindar atención.

“Se les está pidiendo material a los familiares porque no tenemos abasto, y eso complica todavía más la atención médica”, puntualizó.

A estas deficiencias se suma la falta de tratamientos especializados, como los oncológicos, lo que obliga a referir a los pacientes a otros municipios.

“Aquí no contamos con tratamiento contra el cáncer; los pacientes son enviados al hospital oncológico de Ciudad Victoria, que también enfrenta escasez de medicamentos”, señaló.

La crisis también tiene un impacto económico directo en los pacientes. Rosa María Alfaro Ramírez relató que ha tenido que cubrir por su cuenta estudios médicos de alto costo.

“El primero me costó $1,500 pesos, el segundo $6 ,500 y ahora estoy reuniendo para otro de $9, 500. Le dije a mi esposo: vende lo que tengas que vender, porque ahorita es mi salud”, expresó.

Añadió que la falta de especialistas obliga a realizar traslados largos y costosos.

“Aquí no hay otorrinolaringólogo. Primero me dijeron que llegaría a Río Bravo y luego que tenía que ir hasta Matamoros; eso representa un gasto fuerte”, lamentó.

En el ámbito laboral, los trabajadores también denunciaron afectaciones salariales derivadas de una clasificación incorrecta de la región fronteriza.

“La zona fronteriza corresponde a zona tres y nos están pagando como zona dos. Hay un adeudo aproximado de $4,000 pesos mensuales para los médicos desde 2024”, advirtió Pumarejo Cabrera.

Ante este panorama, los trabajadores acordaron mantenerse laborando bajo protesta y continuar con la toma de las direcciones hospitalarias hasta que se atiendan sus demandas laborales y se restablezcan las condiciones mínimas para brindar una atención digna a la población de Tamaulipas.


