Nick Reiner busca recursos de fideicomiso para su defensa

Nick Reiner, hijo del director de cine Rob Reiner y de la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner, solicitó a un tribunal de Los Ángeles que le permita acceder a fondos de un fideicomiso familiar que, asegura, le corresponden por derecho y que necesita para costear su defensa legal.

La petición fue presentada el lunes por sus abogados civiles ante una corte del condado de Los Ángeles. En ella argumentan que los administradores del fideicomiso le han negado injustificadamente recursos que sus padres dispusieron para él desde hace décadas.

“Nick amaba a sus padres y está devastado por sus muertes. Como cualquier persona acusada de un delito, se presume su inocencia y tiene derecho a preparar su defensa con los recursos que legalmente le pertenecen”, señala el documento judicial.

Está acusado del asesinato de sus padres

Nick Reiner, de 32 años, enfrenta dos cargos de asesinato por la muerte de sus padres, ocurrida el 14 de diciembre en su residencia de Brentwood, una exclusiva zona de Los Ángeles.

Las autoridades sostienen que Rob Reiner y Michele Singer Reiner fueron apuñalados hasta la muerte. Nick fue arrestado horas después y desde entonces se ha declarado inocente de ambos cargos.

El proceso penal continúa en etapa previa al juicio y está previsto que el acusado regrese a tribunales en septiembre para una nueva audiencia.

El fideicomiso tendría al menos $1.5 millones de dólares

Según la presentación judicial, Rob y Michele Reiner establecieron varios fideicomisos para sus hijos. En el caso de Nick, el fondo habría sido creado en 1993 con instrucciones específicas sobre cuándo debía recibir el dinero.

La petición sostiene que el documento establece que debía obtener la mitad de los recursos al cumplir 30 años y el resto a los 35 años. Sin embargo, afirma que nunca recibió el primer desembolso.

Los abogados aseguran que el actual fideicomisario, el abogado Paul R. Kanin, ha presentado diferentes argumentos para negar la entrega del dinero, entre ellos dudas sobre la capacidad de Nick para administrar los fondos.

Además, sostienen que el fideicomiso posee activos por al menos 1.5 millones de dólares, aunque aseguran que el administrador no ha revelado el valor total exacto.

Busca contratar nuevamente a un abogado de alto perfil

La solicitud también revela que el reconocido abogado defensor Alan Jackson, quien inicialmente representó a Nick Reiner, abandonó el caso semanas después de asumir la defensa.

De acuerdo con la documentación presentada, los hermanos de Nick, Jake y Romy Reiner, habían aceptado inicialmente cubrir los honorarios del litigante, pero posteriormente retiraron su apoyo económico.

En una declaración incluida en la petición, Jackson aseguró que está dispuesto a retomar la representación si los fondos del fideicomiso quedan disponibles.

“Mi firma está lista, dispuesta y en condiciones de retomar la representación del señor Reiner”, afirmó el abogado.

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