Tamaulipas

Denuncian vecinos de Balcones de Alcalá fuga de aguas negras

Los vecinos denuncian que el problema persiste desde hace años con soluciones temporales, agravándose en temporada de lluvias

  • 22
  • Diciembre
    2025

Decenas de conductores y familias que habitan en el fraccionamiento Balcones de Alcalá, en Reynosa, enfrentan desde hace casi un año una problemática sanitaria derivada de una fuga constante de aguas negras que se origina en una de las coladeras principales del sector.

De acuerdo con los afectados, el derrame es permanente y se extiende hacia calles aledañas como Río Tesi y Río Nilo, donde las aguas residuales se acumulan, generando malos olores, riesgos a la salud y dificultades para la circulación vehicular.

Quienes utilizan estas vialidades de manera habitual señalan que el problema no es nuevo, ya que ha persistido por varios años y únicamente ha sido atendido de manera temporal, sin que se solucione el origen de la falla, el cual se encontraría en el sistema de drenaje pluvial.

La situación se agrava durante la temporada de lluvias, cuando el brote aumenta y se mezcla con el agua pluvial, provocando que la suciedad se escurra hasta las entradas de los domicilios, afectando directamente a las familias que residen en la zona.

Ante este panorama, los vecinos hacen un llamado urgente a las autoridades de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) para que atiendan esta problemática y se implemente una solución de fondo que ponga fin a los escurrimientos de aguas negras y a los riesgos sanitarios que representan.


