Tamaulipas

Persiste fuga de agua en estación de rebombeo de Ciudad Victoria

El origen de la fuga podría estar relacionado con el exceso de presión que ejercen las bombas, lo que ha provocado daños en la infraestructura hidráulica

Una enorme fuga de agua se registra en la estación de rebombeo de Ciudad Victoria, ubicada en la carretera a Monterrey.

Esta fuga lleva meses sin ser atendida por las autoridades, lo que ha generado un desperdicio significativo del vital líquido. 

En un recorrido efectuado por El Horizonte se puede observar el enorme desperdicio de cientos de metros, proveniente de la estación de rebombeo, sin que haya un uso de este desperdicio. 

Mientras tanto, otros sectores de la población son abastecidos con pipas debido a la carencia de agua.

El periodo vacacional podría agravar esta situación porque solo guardias estarían atendiendo las fugas. 

Orígenes del problema

El origen de la fuga podría estar relacionado con el exceso de presión que ejercen las bombas, lo que ha provocado daños en la infraestructura hidráulica. 

Reparan un tiempo el problema y posteriormente, a los pocos meses, vuelve otra vez a brotar el agua en grandes cantidades. 

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Ciudad Victoria no ha logrado atender este problema de manera oportuna.

Llamado a las autoridades

La situación es un ejemplo más de la falta de atención a la infraestructura hidráulica en Ciudad Victoria. 

Es importante que las autoridades tomen medidas urgentes para solucionar este problema y garantizar el acceso al agua potable para todos los ciudadanos.

¿Cómo reportar una fuga de agua?

El organismo operador proporciona el número telefónico 072 para reportar fugas y fallas en el sistema de distribución, el cual, si bien es cierto que es eficiente, no tiene la capacidad para atender todos los casos que reciben.


Comentarios

