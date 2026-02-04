Persisten daños ambientales por derrame de petróleo en Altamira

A más de cuatro meses de un derrame de hidrocarburo en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), una espesa capa negra continúa visible en una presa particular y dos más de uso comunitario en el ejido Maclovio Herrera, ubicado en la zona rural de Altamira.

La presencia del contaminante ha dejado estos cuerpos de agua fuera de servicio, generando afectaciones al campo agrícola y una situación de incertidumbre entre familias que dependen directamente de estos recursos para su subsistencia diaria.

Lluvias extendieron el impacto ambiental

Carmelo García, comisariado ejidal y productor agrícola, explicó que la fuga ocurrió en septiembre de 2025 en uno de los ductos que trasladan hidrocarburo desde Ciudad Madero hacia Cadereyta, infraestructura que describió como antigua y deteriorada.

Indicó que, aunque el incidente fue reportado en su momento, las lluvias posteriores provocaron que el hidrocarburo fuera arrastrado hacia las presas, ampliando el daño ambiental en la zona.

‘El agua empezó a correr y empezó a dañar árboles, tierra y presas; esto era donde yo le daba de comer a mis becerros y a mis caballos, hoy ya no se puede’, relató.

Afectaciones alcanzan cultivos y programa federal

El daño no se limita a los cuerpos de agua, parcelas agrícolas y una zona integrada al programa federal Sembrando Vida presentan manchas visibles de hidrocarburo en la base de árboles como cedros, guayabos, naranjos, limones y plátanos. Algunos ejemplares ya muestran señales de deterioro y secado.

Los ejidatarios señalaron que estas presas eran utilizadas para consumo humano, lavado y como abrevadero para animales, actividades que tuvieron que suspender debido a la contaminación.

‘De aquí llevábamos agua para las casas; hoy, ¿cómo vamos a hacerlo si está contaminada?’, cuestionó el productor.

Municipio reconoce pasivos ambientales

El secretario del Ayuntamiento de Altamira, Francisco Pérez Ramírez, reconoció que el municipio enfrenta un problema importante relacionado con pasivos ambientales, principalmente en comunidades rurales donde existen numerosos ductos antiguos, algunos incluso en desuso.

Detalló que, desde el año pasado, el área de Ecología municipal ha dado seguimiento al caso y ha emitido requerimientos formales a Pemex para solicitar el saneamiento de los vasos lacustres afectados.

Piden saneamiento ecológico, no solo reparación

El funcionario explicó que personal de Pemex Exploración acudió inicialmente para atender la emergencia y realizar acciones correctivas; sin embargo, admitió que la presa continúa afectada debido a que el hidrocarburo permanece acumulado en el fondo y en las orillas.

Señaló que, aunque la empresa productiva del Estado ha respondido a diversos llamados y ha realizado trabajos de mantenimiento en distintos puntos, las emanaciones y fugas han sido recurrentes en la región.

‘No solo se trata de reparar el ducto, sino de sanear el daño ambiental que queda y que afecta directamente a las comunidades’, puntualizó.

Ejidatarios piden respuesta definitiva

Mientras tanto, en el ejido Maclovio Herrera la nata negra endurecida continúa visible sobre el agua, sin presencia de vida en las presas y sin una solución definitiva a la vista.

Productores como Carmelo García insistieron en que la contaminación ha colocado al campo en una situación crítica, por lo que solicitaron que Pemex asuma su responsabilidad ambiental y se realice una recuperación integral del área afectada.

Comentarios