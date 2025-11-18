Cerrar X
Tamaulipas

Piden evitar uso político de medidores de agua en Ciudad Victoria

Melissa Mireles pidió a Comapa Victoria evitar la politización en la instalación de medidores y garantizar transparencia y servicio justo para los ciudadanos

  • 18
  • Noviembre
    2025

La Regidora de Movimiento Ciudadano, Melissa Mireles, exhortó a la Comisión Municipal de Agua y Alcantarillado (Comapa Victoria) a evitar la politización del tema de los medidores de agua, programa implementado con la finalidad de que los usuarios paguen lo justo por consumo del vital recurso, además destacó la importancia de que el organismo operador del agua actúe con total transparencia en la instalación de los nuevos equipos. 

“Que no se utilicen los programas con tintes políticos, porque luego se acercan los tiempos electorales por lo que pedimos que el tema de medidores y las pipas para la distribución del agua, dejen de ser una herramienta electoral”, señaló la representante popular en el Cabildo de Victoria.

Mireles enfatizó que es fundamental que los ciudadanos reciban un servicio eficiente y justo, sin que se vea afectado por intereses políticos, su llamado busca garantizar que los recursos y programas relacionados con el agua se manejen de manera responsable y en beneficio de la comunidad. 

La Secretaría del Bienestar en el municipio de Victoria, ha subsidiado alrededor de 500 medidores de agua, equipos que alcanzan un costo superior a los mil pesos en los diversos establecimientos de la capital del estado.


