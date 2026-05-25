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Tamaulipas

Piden aplicar con rigor reforma contra crimen en política

El objetivo principal es evitar que integrantes de la delincuencia organizada logren infiltrarse en puestos donde se toman decisiones importantes para el país.

  • 25
  • Mayo
    2026

Juan Carlos Abrego se pronunció sobre la reciente reforma impulsada por el gobierno mexicano para impedir que personas vinculadas con grupos criminales participen en la política.

El activista consideró que esta iniciativa debe aplicarse de manera estricta para evitar que intereses ajenos a la ciudadanía continúen infiltrándose en los espacios de poder.

“Ahorita, desgraciadamente, todos los candidatos de cualquier partido y de cualquier color nos han fallado mucho a la ciudadanía… qué bueno que se lleve esa iniciativa para que podamos escoger buenos candidatos”, expresó.

También señaló que las investigaciones no deben limitarse únicamente a quienes busquen cargos públicos, sino extenderse hacia personas cercanas a políticos que han sido señalados por presuntos nexos con grupos delictivos.

Advirtió que revisar amistades, relaciones políticas y círculos cercanos ayudaría a impedir que continúen operando estructuras vinculadas con la criminalidad dentro de los partidos políticos.

Juan Carlos Abrego aseguró que la ciudadanía exige nuevos perfiles políticos y una mayor vigilancia sobre quienes aspiran a representar a la población.

“Qué bueno que lleguen las investigaciones a ese punto hacia las personas que nos van a representar… que sea gente nueva, ya la gente que año con año está en lo mismo”, comentó.

Sostuvo que el objetivo principal de esta reforma es evitar que integrantes de la delincuencia organizada logren infiltrarse en puestos donde se toman decisiones importantes para el país.

Explicó que cuando estos grupos penetran en el sistema político, las decisiones dejan de beneficiar a la ciudadanía y terminan favoreciendo intereses criminales.

“Desgraciadamente, en todas partes se infiltra de todo… echas un tomate podrido y echa a perder los demás, hay que tener más cuidado y más atención”, puntualizó Juan Carlos Abrego.


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