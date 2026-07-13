Playa Miramar recibe visitantes de varios estados

Las autoridades turísticas estiman que la ocupación hotelera supere el 80% durante los fines de semana del periodo vacacional

Playa Miramar, en Ciudad Madero, comenzó a recibir a miles de turistas procedentes de Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México, con una expectativa de alta afluencia durante las vacaciones de verano y un incremento en la ocupación hotelera del sur de Tamaulipas.

Familias llegaron a este destino turístico por distintos medios de transporte, entre ellos vuelos chárter, automóviles particulares y autobuses foráneos, para disfrutar de las playas del Golfo de México.

Con una extensión de 10 kilómetros de frente de playa, Miramar se mantiene como uno de los principales atractivos turísticos de la región durante la temporada vacacional.

Turistas de Nuevo León aprovechan el verano

Entre los visitantes se encuentra la familia Mendoza, originaria de Monterrey, que realizó un viaje de fin de semana para disfrutar de la playa.

"Venimos de entrada por salida, nada más el fin de semana, pero ya nos vamos; me traje mi camioneta y en ella nos vamos a regresar. Ya conocíamos la playa de Ciudad Madero, pero está hermosa y nos encanta", comentó José Mendoza.

Esperan mayor ocupación hotelera en vacaciones

Además del turismo recreativo, durante esta temporada también se desarrollan actividades de turismo deportivo, lo que contribuye al incremento en la llegada de visitantes.

De acuerdo con las autoridades, durante los primeros días de julio la ocupación hotelera en el sur de Tamaulipas alcanzó el 48%.

Proyectan fines de semana con más del 80% de ocupación

Las autoridades turísticas estiman que la ocupación hotelera supere el 80% durante los fines de semana del periodo vacacional, impulsada por la llegada de visitantes de distintos estados del país.