Recolectan más de 400 toneladas de basura en Playa Miramar

Durante el periodo vacacional de Semana Santa, autoridades de Ciudad Madero informaron que se logró la recolección de más de 400 toneladas de desechos a lo largo de aproximadamente 8 kilómetros del litoral, como parte de las labores permanentes de limpieza en Playa Miramar.

Además de los operativos habituales, se reforzaron las acciones ante la alta afluencia turística, que superó el millón 300 mil visitantes entre el inicio del “playazo” y el cierre de la Semana de Pascua, reportando saldo blanco.

Señalan que junto con los residuos sólidos también se detectaron algunas cantidades de sargazo, alga marina que está arribando a la costa.

Ante esta situación, se mantiene un monitoreo constante por parte de la Secretaría de Marina, principalmente para identificar posibles concentraciones mayores de sargazo o la presencia de hidrocarburos.

Explican que, en las últimas semanas, el arribo de contaminantes ha sido mínimo, sin representar riesgo para los visitantes ni para las actividades turísticas en la zona.

Por esta razón consideran positivo avanzar en la integración de un consejo consultivo regional de turismo que involucre a Tampico, Ciudad Madero y Altamira, con el objetivo de fortalecer la promoción y el desarrollo turístico de la zona conurbada.

La estrategia permitiría consolidar al sur de Tamaulipas como un destino atractivo no solo en Semana Santa, sino también en temporadas como verano e invierno, impulsando así la economía regional de manera sostenida.

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