Refuerzan seguridad en Playa Bagdad por Semana Santa

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Fávila, informó que más de 350 personas participan en el operativo especial de Semana Santa en la Playa Bagdad, con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes.

Reconocen apoyo de voluntarios

El edil destacó la participación de un grupo de voluntarios que se ha sumado a las labores, reconociendo su apoyo como fundamental para el resguardo de quienes acuden a este destino turístico.

Asimismo, detalló que se implementan diversos dispositivos de seguridad, entre ellos el operativo “antividrio”, así como acciones para prevenir el consumo de alcohol al momento de salir de la playa, buscando reducir riesgos y accidentes.

Instalan puntos de vigilancia en carretera

Granados Fávila explicó que también se han instalado puntos de seguridad cada cinco kilómetros sobre la carretera que conduce al balneario, en coordinación con corporaciones de tránsito municipal y estatal, con el fin de brindar auxilio inmediato a quienes lo requieran.

Estos puntos permitirán a los visitantes contar con atención oportuna durante su trayecto, reforzando la vigilancia y la prevención a lo largo del camino.

Llaman a respetar medidas durante vacaciones

Finalmente, el alcalde reiteró el llamado a la ciudadanía a respetar las medidas implementadas y a colaborar con las autoridades para disfrutar de una estancia segura durante el periodo vacacional.

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