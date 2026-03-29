Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
seguridad_tamaulipas_74d95199b2
Tamaulipas

Refuerzan seguridad en Playa Bagdad por Semana Santa

Estos puntos permitirán a los visitantes contar con atención oportuna durante su trayecto, reforzando la vigilancia y la prevención a lo largo del camino

  • 29
  • Marzo
    2026

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Fávila, informó que más de 350 personas participan en el operativo especial de Semana Santa en la Playa Bagdad, con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes.

Reconocen apoyo de voluntarios

El edil destacó la participación de un grupo de voluntarios que se ha sumado a las labores, reconociendo su apoyo como fundamental para el resguardo de quienes acuden a este destino turístico.

Asimismo, detalló que se implementan diversos dispositivos de seguridad, entre ellos el operativo “antividrio”, así como acciones para prevenir el consumo de alcohol al momento de salir de la playa, buscando reducir riesgos y accidentes.

Instalan puntos de vigilancia en carretera

Granados Fávila explicó que también se han instalado puntos de seguridad cada cinco kilómetros sobre la carretera que conduce al balneario, en coordinación con corporaciones de tránsito municipal y estatal, con el fin de brindar auxilio inmediato a quienes lo requieran.

Estos puntos permitirán a los visitantes contar con atención oportuna durante su trayecto, reforzando la vigilancia y la prevención a lo largo del camino.

Llaman a respetar medidas durante vacaciones

Finalmente, el alcalde reiteró el llamado a la ciudadanía a respetar las medidas implementadas y a colaborar con las autoridades para disfrutar de una estancia segura durante el periodo vacacional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

catedral_metropolitana_de_monterrey_5bce367725
Catedral de Monterrey alista celebraciones de Semana Santa
muerto_centro_de_matamoros_0646c48785
Hombre pierde la vida en cantina del centro de Matamoros
catedral_de_monterrey_4f5000186a
Catedral de Monterrey presenta actividades de Semana Santa
publicidad

Últimas Noticias

EUA_reabre_su_embajada_en_Venezuela_tras_siete_anos_55e445784a
EUA reabre su embajada en Venezuela tras siete años
comisiion_sheinbaum_72ebf3b9d6
México llevará a la CIDH muertes de migrantes en centros del ICE
brazino_777_43e9328d2d
¿Eleva interacción en tiempo real la conexión emocional digital?
publicidad

Más Vistas

detienen_menor_homicidio_hombre_san_pedro_fb62907130
Detienen a menor por muerte de hombre durante fiesta en San Pedro
fiscal_estatal_deslinda_mariana_rodriguez_caso_tia_paty_fe14d63638
Deslinda fiscal a Mariana Rodríguez y De Nigris de caso Tía Paty
EH_DOS_FOTOS_8_ceee261a93
¿Luis Miguel en Santiago, NL o imágenes creadas con IA?
publicidad
×