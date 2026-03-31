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Tamaulipas

Preven repunte en ocupación hotelera en Matamoros

Sector hotelero de Matamoros estima lleno total en Semana Santa, con ocupación en aumento por visitantes que buscan disfrutar de Playa Bagdad

  • 31
  • Marzo
    2026

El encargado del Hotel Ritz en Matamoros, Gerardo Rodríguez Puente, informó que el sector hotelero mantiene expectativas positivas ante la llegada de turistas durante el periodo vacacional de Semana Santa.

Reportan ocupación hotelera actual

Señaló que actualmente la ocupación hotelera se encuentra entre un 60 y 75 por ciento, aunque se espera que incremente conforme avance la semana, especialmente a partir de jueves y viernes, cuando se registra mayor movimiento de visitantes.

Indicó que, de continuar esta tendencia, se podría alcanzar una ocupación cercana al 100 por ciento durante el fin de semana, impulsada por el arribo de turistas que acuden a disfrutar de los atractivos de la ciudad, como la Playa Bagdad.

Mantienen promoción turística del destino

Rodríguez Puente destacó que el comportamiento es similar al del año pasado; sin embargo, el sector continúa trabajando en la promoción del destino para atraer a más visitantes y fortalecer la actividad turística.

Finalmente, aseguró que los hoteles están preparados para recibir a los turistas, confiando en que esta temporada represente un repunte importante para la economía local.


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