Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_20_at_3_01_51_PM_1_c55a2d3839
Tamaulipas

Plaza principal de Reynosa se consolida como atractivo navideño

El espacio público fue adornado con miles de luces navideñas que iluminan cada rincón del lugar, creando un escenario ideal para que las familias se tomen fotos

  • 20
  • Diciembre
    2025

La plaza principal de Reynosa se ha convertido en uno de los destinos imperdibles durante la temporada de Navidad y fin de año, al ofrecer un ambiente festivo y familiar gracias a su colorida decoración y atractivos completamente gratuitos.

El espacio público fue adornado con miles de luces navideñas que iluminan cada rincón del lugar, creando un escenario ideal para que las familias se tomen fotografías, teniendo como marco principal un pino monumental y la Concatedral de Nuestra Señora de Guadalupe.

WhatsApp Image 2025-12-20 at 3.01.50 PM.jpeg

Entre los atractivos que más llaman la atención se encuentra un carrusel de dos pisos, en el cual niños, jóvenes y adultos pueden disfrutar de un paseo sin costo alguno, conforme van llegando al lugar. Esta atracción se ha convertido en uno de los principales puntos de convivencia durante estas fechas.

A la par de la celebración decembrina, las autoridades decidieron seguir el ejemplo de algunas comunidades parroquiales, como la parroquia de Cristo Rey, y brindaron la oportunidad a emprendedores locales de instalarse en la plaza para dar a conocer y comercializar sus productos, con el objetivo de apoyar su economía y generar mejores expectativas de ingresos para el próximo año.

WhatsApp Image 2025-12-20 at 3.01.51 PM.jpeg

Todos los atractivos y actividades que se desarrollan en la plaza son gratuitos y están disponibles para el público en un horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, permitiendo que familias completas puedan disfrutar de un ambiente seguro, festivo y lleno de tradición durante esta temporada.

WhatsApp Image 2025-12-20 at 3.01.49 PM.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_9_25_48_PM_cad739c34d
Impulsan con iluminación navideña reactivación del Centrito Valle
Whats_App_Image_2025_11_29_at_8_26_43_PM_2c4d8420df
Arranca el espíritu decembrino en la zona metropolitana
Luztopia_251de20c3a
¡Ya se siente Navidad! Inaugura Samuel García Luztopía 2025
publicidad

Últimas Noticias

francia_construye_nuevo_portaaviones_1ad18a4f3a
Francia construirá un nuevo portaaviones nuclear
accidentes_en_tamaulipas_2025_d888370daf
Tráfico infinito y accidentes mortales aumentan la preocupación
canelo_alvarez_en_aaa_09e1842569
Canelo Álvarez hace presencia en evento de la AAA
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_19_at_12_17_38_AM_67b3e60017
Regularización de placas foráneas desata debate en Nuevo León
despedida_de_javier_aquino_0eb0c6103f
Club Tigres despide a Javier Aquino de manera oficial
Image_Transformer_1_5ce0c4f96c
Se anuncia cierre temporal de contraflujo en Guadalupe
publicidad
×