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Tamaulipas

Tamaulipas tendrá primera edición del Festival del Machacado

La cita será el próximo 30 de mayo en el municipio de Jiménez, donde la plaza principal se transformará en un punto de encuentro para la convivencia familiar

  • 13
  • Mayo
    2026

Con el objetivo de exaltar la riqueza gastronómica y cultural de la región, el Secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, anunció la realización del primer "Festival del Machacado 2026", un evento que promete consolidarse como un pilar para el turismo y la identidad local.

La cita será el próximo 30 de mayo en el municipio de Jiménez, donde la plaza principal se transformará en un punto de encuentro para la convivencia familiar. Durante la conferencia de prensa, el titular de Turismo destacó que este festival es mucho más que una celebración culinaria: "Representa nuestra identidad, tradición, orgullo regional y una oportunidad invaluable para fortalecer el turismo en el estado", afirmó.

Asimismo, Hernández Rodríguez reconoció la labor del gobierno municipal por impulsar actividades que proyectan la historia, los sabores y la calidez de su gente, subrayando que eventos de esta naturaleza actúan como motores de bienestar y desarrollo para las comunidades del norte y centro de Tamaulipas.

Por su parte, la presidenta municipal de Jiménez, Corina Garza Arreola, extendió una invitación abierta a los visitantes de otras regiones para descubrir una tradición que es, en esencia, una herencia profundamente arraigada en las familias tamaulipecas.

La jornada del 30 de mayo contará con una agenda completa que incluye:

  • Concursos de machacado.
  • Exposiciones artesanales.
  • Presentaciones artísticas y música en vivo.
  • Callejoneadas y recorridos culturales.
  • Además del impacto cultural, se estima que esta primera edición generará una derrama económica de 1.2 millones de pesos, beneficiando directamente al comercio y a los prestadores de servicios locales. El Festival del Machacado se perfila así como una cita imperdible para quienes deseen conocer el corazón y la esencia de Jiménez en un ambiente de fiesta y tradición

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