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Poder Judicial depura personal por presuntos actos de corrupción
La magistrada presidenta del Poder Judicial, Tania Contreras López, declaró que los cinco casos ya se encuentran vinculados a proceso
Por Humberto Zúñiga López | 13 Julio 2026
El Poder Judicial de Tamaulipas informó que, derivado de su proceso de depuración interna, dos servidores públicos y tres abogados, junto con el personal que los acompañaba, fueron puestos a disposición de la Fiscalía por su presunta participación en actos de corrupción.
La magistrada presidenta del Poder Judicial, Tania Contreras López, declaró que los cinco casos ya se encuentran vinculados a proceso y que estas acciones son resultado de una evaluación al desempeño de jueces, abogados y notarios.
Explicó que las denuncias que no proceden por la vía penal se atienden ante el Tribunal de Disciplina.
Tania Contreras López subrayó que los servidores públicos y abogados involucrados se apartaron de los principios de impartición de justicia, motivo por el cual fueron canalizados a la autoridad ministerial.
La titular del Poder Judicial calificó el proceso como un acto sin precedentes dentro de la institución y lo definió como una muestra de respeto hacia el Poder Judicial. Además, informó que la evaluación y depuración de personal continúa activa en todas las áreas del tribunal.
Antecedentes de depuración en el Poder Judicial
En febrero de 2024, medios de comunicación dieron a conocer que el Consejo de la Judicatura de Tamaulipas suspendió a un juez de control del municipio de Reynosa, luego de que la Fiscalía Anticorrupción lo investigara por presuntamente liberar a imputados a cambio de dádivas.
En esa ocasión, la entonces presidenta del Supremo Tribunal de Justicia informó que se había iniciado un procedimiento administrativo y se dio vista al Ministerio Público.
Asimismo, en noviembre de 2023, se reportó la inhabilitación de dos secretarios de acuerdos en Ciudad Victoria tras acreditarse irregularidades en el manejo de expedientes y cobros indebidos a litigantes.
Ambos casos fueron turnados al Tribunal de Disciplina Judicial para determinar sanciones definitivas.