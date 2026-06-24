Ponen lupa a exfuncionarios; 134 quedan inhabilitados

La contralora estatal, Norma Angélica Pedraza, precisó que algunos de los involucrados han promovido amparos y otros recursos legales

Las investigaciones por presuntas faltas administrativas continúan dejando consecuencias dentro del servicio público en Tamaulipas. En los últimos meses, decenas de funcionarios han sido sancionados y otros enfrentan procesos que podrían derivar en responsabilidades de mayor gravedad.

La Contraloría estatal informó que 134 servidores públicos han sido inhabilitados y un total de 195 funcionarios han recibido sanciones administrativas, mientras que 85 expedientes fueron remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa para que se determine la existencia de posibles faltas graves.

La titular de la dependencia, Norma Angélica Pedraza Melo, explicó que cerca del 90% de las sanciones corresponden a exintegrantes de la pasada administración estatal, incluidos funcionarios que ocuparon cargos de primero y segundo nivel.

La funcionaria precisó que algunos de los involucrados han promovido amparos y otros recursos legales, por lo que varios de los procedimientos aún permanecen en curso.

Tan sólo durante 2026, la Contraloría ha aplicado 52 sanciones e inhabilitaciones derivadas de investigaciones realizadas al interior de las dependencias gubernamentales.

Pedraza Melo señaló además que el Gobierno de Tamaulipas ha logrado disminuir las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de las cuentas públicas.

De acuerdo con la información oficial, la Cuenta Pública 2023 concluyó con observaciones equivalentes al 0.03 por ciento del presupuesto auditado, mientras que en 2024 la cifra se redujo al 0.02 por ciento.

En conjunto, ambas revisiones representan cerca de 14 millones de pesos sujetos a observación.

La titular de la Contraloría también destacó una mayor participación de los trabajadores estatales en el cumplimiento de sus obligaciones patrimoniales. Actualmente, alrededor de 38 mil servidores públicos del Poder Ejecutivo presentan su declaración en tiempo y forma, una cifra superior a la registrada al inicio de la actual administración.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia estatal orientada a fortalecer la fiscalización, la transparencia y el combate a las irregularidades en el ejercicio público.