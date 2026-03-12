Ponen en marcha colecta estatal 2026 de Cruz Roja en Nuevo León

Autoridades estatales, representantes de la sociedad civil y voluntarios encabezaron el arranque de la colecta estatal 2026 de la Cruz Roja Mexicana en Nuevo León, donde hicieron un llamado a la ciudadanía y al sector empresarial a sumarse con donativos para fortalecer las labores de emergencia, rescate y atención médica que brinda la institución.

Durante el evento, el gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda, destacó que la Cruz Roja representa un apoyo fundamental para el sistema de salud, al señalar que su trabajo funciona como un respaldo directo para la atención de emergencias.

“Para nosotros la Cruz Roja es muy importante, es literalmente un brazo del Estado en la cuestión de salud y por eso nunca fallamos a estas colectas; siempre buscamos promocionar y amplificar el mensaje de que toda la comunidad debe aportar”, expresó.

El mandatario también subrayó que pese a que el Congreso local no ha aprobado el presupuesto estatal, su administración mantendrá el respaldo económico a la institución mediante la figura de reconducción presupuestal.

Detalló que el Gobierno estatal aportará 43 millones de pesos a la Cruz Roja durante 2026, además de buscar alianzas con empresas, cámaras empresariales y organizaciones civiles para fortalecer la colecta, especialmente en el contexto del próximo evento mundialista que tendrá como sede a la entidad.

Por su parte, la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, recordó que el espíritu solidario que caracteriza a la institución tiene sus raíces en la historia de Monterrey, al evocar la gran inundación de 1909 que marcó a la ciudad.

Señaló que en medio de aquella tragedia los ciudadanos comenzaron a organizarse para ayudar a quienes lo habían perdido todo, lo que dio origen a una red de apoyo que con el tiempo se consolidó en la Cruz Roja Mexicana.

“Detrás de cada servicio y de cada atención hay miles de personas que donan y participan en las colectas, que ponen uno, dos, veinte o treinta pesos sabiendo que ese pequeño gesto se convierte en algo mucho más grande”, expresó.

La funcionaria también destacó que el apoyo del Gobierno estatal a la institución ha ido en aumento en los últimos años, pasando de 33.5 millones de pesos en 2021, a 40 millones en 2022, 41.2 millones en 2023 y 2024, y 50 millones de pesos en 2025.

En su intervención, el delegado estatal y presidente de la Cruz Roja Mexicana en Nuevo León, Carlos Fernández Sepúlveda, resaltó que la solidaridad de la sociedad es clave para mantener en operación las ambulancias, el equipo médico y los programas de capacitación que diariamente salvan vidas.

El delegado agradeció la presencia de autoridades, representantes de instituciones, empresas, organizaciones civiles, voluntarios y medios de comunicación, así como el respaldo del gobierno estatal para impulsar la labor humanitaria de la institución.

Fernández Sepúlveda señaló que la Cruz Roja ha mantenido presencia en Nuevo León por más de ocho décadas, atendiendo emergencias, desastres y situaciones críticas con una sola misión: ayudar a quienes más lo necesitan.

Además, informó que tan solo durante el último año la institución brindó 49 mil servicios de ambulancia y más de 24 mil atenciones de urgencias médicas, lo que representa un promedio de más de 65 servicios diarios en la entidad.

Explicó que la demanda de atención es constante, ya que cada ambulancia realiza casi dos salidas diarias, por lo que la participación de la ciudadanía resulta indispensable para sostener la operación de la institución.

También destacó que la Cruz Roja impulsa programas de prevención y formación, como Acción Roja, mediante el cual se ha capacitado a más de 110 mil niñas y niños en escuelas públicas y privadas sobre cómo actuar ante situaciones de riesgo.

Asimismo, durante el último año se capacitó a cerca de 5 mil personas de empresas e instituciones en primeros auxilios y protocolos de emergencia.

Finalmente, el delegado reiteró que cada aportación ciudadana se traduce en ambulancias en operación, capacitación y atención médica para quienes más lo necesitan.

La colecta estatal se realizará bajo el lema “Esto que ves, lo hacemos juntos”, con el objetivo de fortalecer la participación social y continuar con la misión humanitaria de salvar vidas en todo Nuevo León.

