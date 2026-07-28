Presentan timbre postal por el Bicentenario de Matamoros

Matamoros lanzó un timbre postal conmemorativo por sus 200 años; se emitirán 200 mil estampillas que circularán en México y el extranjero

Como parte de las celebraciones por los 200 años de la ciudad de Matamoros, el alcalde Alberto Granados presentó el primer timbre postal oficial, una edición conmemorativa que será distribuida en todo México y también en el extranjero a través de Correos de México.

La pieza, titulada “Heroica, Leal, Invicta, Matamoros, 200 años de orgullo”, integra algunos de los símbolos más representativos del municipio, como el Museo Casamata, el Puente Internacional Viejo y la Gran Puerta de México, con el objetivo de proyectar la identidad histórica y cultural de la ciudad.

Durante la presentación se dio a conocer que serán 200 mil estampillas las que circularán, lo que permitirá que el nombre de Matamoros llegue a distintas regiones del país y a otros puntos del mundo mediante el servicio postal.

Matamoros lanza timbre postal conmemorativo por su Bicentenario

En el marco del evento, se destacó la relevancia histórica del municipio, al señalar que ha sido escenario de hechos importantes para Tamaulipas y México, como el origen del Himno a Tamaulipas, el primer reparto agrario del país, así como el desarrollo de uno de los festivales de arte más antiguos del norte y la concentración de museos en la entidad.

Con esta emisión, Matamoros incorpora un nuevo elemento a las actividades conmemorativas de su Bicentenario, dejando un registro que formará parte de la circulación postal tanto a nivel nacional como internacional.