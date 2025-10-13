Cerrar X
EH_UNA_FOTO_d722bb9a1d
Presentará rector demanda judicial por ataques digitales

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, anunció acciones legales tras la difusión de un video difamatorio, denunciando una posible campaña de desprestigio

  • 13
  • Octubre
    2025

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, anunció que emprenderá acciones legales tras la difusión de un video en redes sociales que busca dañar su honorabilidad y afecta a su entorno familiar.

Anaya Alvarado confirmó que ya está en contacto con la Policía Cibernética y se ha ampliado la denuncia ante las agresiones digitales.

Entrevistado previo a la ceremonia de honores, el rector indicó que confía en que las autoridades especializadas en seguridad cibernética determinarán el origen de las agresiones digitales.

“Que sean ellos quienes nos digan, hay que aplicar el peso de la ley; voy a denunciar a nivel estatal y nacional", subrayó.

El rector consideró que los ataques podrían ser parte de una campaña para desprestigiar su gestión al frente de la universidad.

“Yo no veo el sentido de las agresiones. Siempre he sido una persona ecuánime, tranquila, que no busca problemas, pero no se vale que se metan con la familia", concluyó. 

Calificó de inaceptables estos ataques digitales e indicó que desde hace unos meses la Universidad mantiene otra demanda relacionada con este tipo de publicaciones en redes sociales.


