BTS no presentará su candidatura para los premios Grammy de 2027

La agrupación surcoreana anunció que no postulará su música a los Grammy 2027 y pidió que su trabajo sea valorado sin distinciones por idioma o región

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La banda surcoreana BTS anunció que no presentará su música para ser considerada en la edición número 69 de los Premios Grammy, cuya ceremonia está prevista para el 7 de febrero de 2027, al afirmar que desea que su trabajo sea apreciado sin diferencias por origen o idioma.

La decisión fue dada a conocer este miércoles mediante un comunicado compartido de forma simultánea por los siete integrantes del grupo —RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook— en sus respectivas cuentas de Instagram.

En el mensaje, los artistas señalaron que optaron por no postular sus producciones a los premios este año y agradecieron el respaldo constante de ARMY, nombre con el que se conoce a su comunidad de seguidores en todo el mundo.

Decisión tras nueva categoría

El anuncio se produce poco más de un mes después de que la Academia de la Grabación revelara la incorporación de la categoría Mejor Interpretación de Música Pop Asiática para la edición de 2027.

De acuerdo con la descripción oficial, el reconocimiento está destinado a destacar interpretaciones originarias de mercados asiáticos o ampliamente identificadas con ellos, incluyendo géneros como K-pop, J-pop y C-pop, siempre que incorporen de manera significativa uno o más idiomas asiáticos.

Tras conocerse la decisión de BTS, la revista Variety informó que buscó una postura de la Academia de la Grabación, aunque hasta el momento no se habían dado a conocer comentarios oficiales.

Historial en los Grammy

A lo largo de su trayectoria, BTS ha recibido nominaciones en categorías como Mejor Interpretación de Dúo o Grupo Pop y Mejor Video Musical, aunque todavía no ha conseguido una estatuilla.

Desde 2019, los siete integrantes también forman parte de la Academia de la Grabación con derecho a voto en el proceso de selección de los premios.

Las expectativas sobre una posible victoria del grupo habían aumentado tras el lanzamiento, en marzo de este año, de su quinto álbum de estudio, Arirang, publicado después de que todos los miembros concluyeran su servicio militar obligatorio.

Actualmente, la agrupación se encuentra de gira con el World Tour Arirang, luego de concluir su serie de presentaciones en Europa.

Además, BTS participó recientemente en el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrada el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, donde interpretó "Dynamite" en un segmento compartido con Madonna, Shakira y Justin Bieber.

La banda retomará su gira por Estados Unidos a partir del 1 de agosto con una nueva presentación en el mismo recinto de Nueva Jersey.