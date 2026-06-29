Australia duplica multas a redes sociales por cuentas de menores

Durante este fin de semana, la administración anunció que presentará un proyecto de ley preliminar que duplicará la multa máxima a $68 millones de dólares

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Australia planea duplicar este lunes las posibles multas para aquellas redes sociales que no logren impedir que niños australianos tengan cuentas en sus plataformas.

La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, culpó el lunes a la resistencia de las plataformas a las restricciones de edad por la necesidad de soportar las leyes que entraron en vigor el 10 de diciembre.

“Todos podemos coincidir en que nos gustaría que el esquema funcionea mejor de lo que funciona actualmente, pero eso se debe a que las grandes tecnológicas se están burlando", explicó la funcionaria.

Durante este fin de semana, la administración anunció que presentará esta semana en el Parlamento un proyecto de ley preliminar que duplicará la multa máxima a $68 millones de dólares para las plataformas que no adopten medidas razonables para impedir que los niños australianos tengan cuentas.

Las enmiendas también aumentarán las facultades de la comisionada de eSafety, Julie Inman Grant, el organismo de control de la seguridad en línea de Australia, para exigir información y documentos a fin de garantizar que las plataformas cumplan la ley australiana.

Señaló que las nuevas facultades también incluirán información de terceros, como proveedores de tecnología de verificación de edad, para poner a prueba las afirmaciones de las plataformas sobre cómo los menores de 16 años siguen eludiendo la prohibición.

Parlamento aprueba ley inicial con plazo de doce meses para implementar restricciones

El Parlamento aprobó la ley inicial con un apoyo abrumador en 2024. A las plataformas objetivo se les dio más de 12 meses para planificar la implementación de la prohibición.

Muchos países que han implementado o planean restricciones han estado observando de cerca el avance de la prohibición de Australia.

Australia planea endurecer leyes sobre redes sociales en menores

El gobierno de Australia planea reforzar las leyes que prohíben el uso de redes sociales a menores de 16 años.

El primer ministro Anthony Albanese señaló este viernes que el gobierno respondía a evidencias de la prohibición de que niños pequeños tengan cuentas en plataformas como Facebook, Instagram y YouTube fue un fracaso.