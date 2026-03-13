Recibe Congreso de Tamaulipas el Cuarto Informe de Gobierno

Por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, gobernador constitucional del Estado, y en cumplimiento a lo establecido por los artículos 44 y 91, fracción 23ª de la Constitución política local, el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, se presentó ante el pleno del poder legislativo para hacer entrega del Cuarto Informe del Estado que guarda la administración pública estatal.

“Este documento de rendición de cuentas es el resultado del trabajo de un gobierno humanista que, de la mano del pueblo, avanza y transforma la vida pública del Estado, trabajando con seguridad, paz y desarrollo con bienestar. Un gobierno que coloca en el centro de su acción a las personas”, y agregó: “Este importante documento está desde ahora a disposición de esta honorable legislatura para los efectos que competen al ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, así como del pueblo de Tamaulipas para su análisis e información.

Invitación a la Presentación del Informe

El funcionario extendió la invitación a la presentación ante el pueblo tamaulipeco de este Cuarto Informe de Gobierno, a cargo del gobernador Américo Villarreal Anaya que se llevará a cabo el próximo lunes 23 de marzo del presente año en el Polyforum Victoria a las 11 horas, ceremonia a la que dijo, todos están cordialmente invitados.

“El gobernador, doctor Américo Villarreal Anaya, manifiesta su voluntad y plena disposición para atender sin reservas el acuerdo que expida esta asamblea, convocando a los servidores públicos del gabinete gubernamental a comparecer en términos del artículo 93 de la Constitución local”, señaló.

Palabras del presidente de la Mesa Directiva

Por su parte, el diputado Sergio Arturo Ojeda Castillo, presidente de la mesa directiva del Congreso de Tamaulipas, expresó que, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución política del Estado, el poder ejecutivo cumple con su responsabilidad de informar a esta soberanía sobre el estado que guarda la administración pública estatal.

“Este acto solemne representa uno de los pilares de nuestra vida democrática: la rendición de cuentas y la transparencia entre los poderes del Estado. En nombre de la 66 legislatura, recibimos el Cuarto Informe de Gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, un documento que da cuenta del trabajo realizado, las acciones emprendidas y los resultados que se han impulsado para fortalecer el bienestar y el desarrollo de la transformación de Tamaulipas”, puntualizó. “Gobernar un Estado como el nuestro no es tarea sencilla; implica liderazgo, compromiso y una profunda convicción de servir al pueblo. Es justo reconocer y agradecer el respaldo firme, solidario e incondicional de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, primera mujer presidenta de México, quien ha acompañado a nuestro Estado con acciones de gobierno de profundo enfoque social y comunitario”

El legislador Ojeda Castillo dijo que como poder legislativo, reciben este informe con responsabilidad y el compromiso de analizarlo a profundidad a través del proceso de glosa, donde los titulares de las dependencias del ejecutivo estatal acudirán ante esta soberanía para ampliar la información correspondiente.

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