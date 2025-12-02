Cerrar X
Prevé sector ganadero de Tamaulipas cierre de año positivo

El líder de la UGRT, José Guerrero Gamboa, pronostica un cierre de 2025 positivo para la ganadería en Tamaulipas gracias a las lluvias y precios estables

  • 02
  • Diciembre
    2025

El dirigente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT), José Guerrero Gamboa, afirmó que el cierre de 2025 tendrá un cierre positivo para el sector ganadero gracias a las lluvias, la disponibilidad de buenos pastos y el mantenimiento de precios estables en el mercado nacional, a pesar de contar con la frontera cerrada a la exportación.

Guerrero Gamboa destacó que, a diferencia de los agricultores que han enfrentado una caída significativa en el precio del sorgo, el valor del becerro se ha sostenido en niveles favorables, lo que ha permitido un cierre sin afectaciones graves para los productores. 

“Mientras el sorgo hoy vale 6 o 7 mil pesos, nuestros becerros siguen arriba de los 60 pesos el kilo; esa diferencia nos permitió resistir el año", dijo Guerrero Gamboa.

Apertura de la frontera en vista

El dirigente señaló que existe confianza en que la exportación pueda reanudarse en el primer semestre del próximo año, gracias al trabajo coordinado entre la Confederación Nacional Ganadera, su presidente Homero García de la Llata, y el titular de Agricultura, Julio Berdegué, quienes mantienen negociaciones constantes con el gobierno de Estados Unidos.

Dijo que uno de los avances que más valora la autoridad estadounidense es la regionalización sanitaria, que reconoce como libres de gusano barrenador a entidades exportadoras como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Durango.

Guerrero Gamboa agregó que el protocolo de exportación es tan minucioso, que hace imposible que un productor envíe animales con gusano barrenador. 

“El protocolo exige hasta 45 días de revisiones, baños, curación de heridas y supervisión constante. Con ese nivel de control no hay manera de que un becerro con gusano salga a frontera".


