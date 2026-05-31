Llama Guadalupe a mantener limpia la ciudad previo al Mundial

A solo unos días de que ruede el balón y dé inicio el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el municipio de Guadalupe, el Gobierno Municipal hizo un enérgico llamado a la ciudadanía y a los miles de turistas que visitarán la región para mantener limpio el entorno y hacer un manejo responsable de los residuos.

Las autoridades locales prevén un incremento histórico en la generación de desechos debido a la magnitud del evento. El Secretario de Servicios Públicos de Guadalupe, Santos Valdez, detalló que durante un partido ordinario del Club de Futbol Monterrey se recolectan aproximadamente 3.5 toneladas de basura, una cifra que se anticipa quede muy por debajo de lo que se registrará en las próximas fechas mundialistas.

Operativo permanente en la "Zona FIFA"

El funcionario explicó que la llamada "Milla FIFA" abarca un área mucho más extensa que la de un juego de liga local, lo que ha obligado a la dependencia a diseñar un despliegue de limpieza sin precedentes.