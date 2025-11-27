Cerrar X
Tamaulipas

Productores llevan 4 días y ven avances en Ley de Aguas

Agricultores afirmaron que el diálogo federal avanza, pero señalan que existe una campaña digital para deslegitimar su movimiento

  • 27
  • Noviembre
    2025

Al cumplirse el cuarto día consecutivo de protestas en la carretera Tampico-Mante, productores agrícolas del sur de Tamaulipas aseguraron que existe un ligero avance en las negociaciones a nivel nacional, particularmente en las modificaciones a la nueva Ley de Aguas Nacionales. 

Sin embargo, denunciaron que enfrentan un ataque mediático en redes sociales que, afirman, parece estar orquestado por el propio aparato gubernamental para deslegitimar el movimiento.

Gabriel Muñoz, productor agrícola, señaló que las manifestaciones representan “el último recurso” ante la falta de respuestas oficiales, pero reconoció que en la Ciudad de México ya se han recibido propuestas para corregir aspectos de la ley que criminalizaban prácticas comunes entre agricultores.

“Nada más necesitamos un poquito de voluntad política... Es un movimiento genuino, no hay nadie detrás, pedimos precios justos, seguridad, reglas claras y certidumbre”.

Aseguró que mientras hay apertura en el tema del agua, al mismo tiempo circulan campañas digitales “fuertísimas” contra líderes del sector, lo que atribuye a una estrategia para dividir o restar apoyo al movimiento.

“Nos criminalizaron por aprovechar nuestros bordos y presas; gracias a Dios ya nos están escuchando, pero también nos están atacando en redes”, señaló.

Por su parte, Raúl García Vallejo, presidente nacional del Sistema Producto Sorgo, confirmó que un grupo de representantes permanece en la Ciudad de México desde el martes y que la discusión sobre la Ley de Aguas “va por buen camino”.

No obstante, advirtió que los precios de garantía y los costos de producción siguen sin resolverse, manteniendo entrampadas las negociaciones.

“No hay mexicano que no coma del campo... Pedimos disculpas por las molestias, pero esto también es por el bienestar de la población; no hay grano más caro que el que no se siembra”.

Los productores insistieron en que no retirarán los bloqueos hasta obtener respuestas firmes, pero reiteraron el llamado a automovilistas y operadores de tráileres a tener paciencia y evitar la zona. Mientras tanto, mantienen la postura, sin reglas claras, apoyos y precios justos; “la agricultura es insostenible” y los patrimonios de miles de familias están en riesgo.


