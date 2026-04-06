Bloquearán las carreteras los agricultores en Tamaulipas

Agricultores del norte de Tamaulipas bloquearán este lunes diversos tramos carreteros como parte de una jornada nacional de protesta convocada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), con el objetivo de visibilizar la crisis que enfrenta el sector agrícola y presionar a las autoridades para atender sus demandas.

La movilización fue acordada durante una reunión realizada en Río Bravo, donde productores de la región definieron los puntos de concentración y las rutas de protesta. De acuerdo con la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, los agricultores deberán concentrarse a primera hora en las oficinas de la Asociación Municipal de la Pequeña Propiedad para posteriormente trasladarse hacia Nuevo Progreso, donde se instalará uno de los bloqueos principales en la autopista.

A esta acción se sumarán productores de municipios como Matamoros, Valle Hermoso y comunidades del área de El Control del Empalme, quienes se trasladarán directamente al punto de concentración. En paralelo, agricultores de Reynosa prevén manifestarse en el kilómetro 30, mientras que en la región Ribereña se replicarán las protestas en los mismos puntos utilizados en movilizaciones anteriores.

Los organizadores advirtieron que estas acciones forman parte de un “megabloqueo nacional” y no descartaron afectaciones a la circulación vehicular, particularmente en rutas clave para el transporte de mercancías y comercio fronterizo.

Entre las principales exigencias del movimiento se encuentran el establecimiento de precios justos para los productos del campo, la eliminación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al diésel, mayor inversión en infraestructura hidráulica y acceso a tecnología, así como mejores condiciones de seguridad en carreteras para el traslado de cosechas.

Los productores también demandan el fortalecimiento de la soberanía alimentaria mediante políticas que prioricen la producción nacional sobre las importaciones, al advertir que la falta de apoyo al campo pone en riesgo el abasto de alimentos en el país.

“Si el campo se detiene, la mesa de los mexicanos se queda vacía”, señalaron los convocantes, quienes insistieron en que la movilización busca generar presión para obtener respuestas concretas ante lo que califican como una crisis estructural del sector agrícola.

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