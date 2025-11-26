Cerrar X
Tamaulipas

Productores mantienen protestas; sin avances con la Federación

Productores agrícolas cumplieron tres días de protestas sin acuerdos con el Gobierno Federal. Advierten que reanudarán bloqueo este jueves ante falta de avances

  • 26
  • Noviembre
    2025

El movimiento agrícola nacional cumplió su tercer día consecutivo de manifestaciones, sin que hasta el momento se logre un acuerdo con el Gobierno Federal para mejorar las condiciones de producción en el campo mexicano.

Desde las nueve de la mañana, productores de la región se instalaron nuevamente en el cruce del Ejido Tres Marías, sobre la carretera Tampico-Mante, punto donde mantienen la protesta como parte del paro nacional. 

Durante la jornada, las mesas de diálogo entre representantes del sector y funcionarios de la Secretaría de Gobernación, Agricultura y Desarrollo Rural, Economía y legisladores federales, continuaron en la Ciudad de México, pero, según los manifestantes, sin resultados concretos.

Entre los agricultores presentes, Nicolás Mejía Castillo, con más de 25 años dedicado a la producción, explicó que la lucha no solo se trata de pedir apoyos, sino de recuperar programas que impulsaban verdaderamente la productividad.

“No podemos negar que hubo buenos tiempos, buenos programas, no eran regalos; eran incentivos ligados a la producción, hoy los insumos están por los cielos, especialmente el diésel, y los granos valen lo mismo o menos”, señaló.

Mejía, quien siembra sorgo, soya, maíz y hortalizas, destacó que el país no puede permitir la pérdida de la soberanía alimentaria.

“El campo es el primer eslabón de la cadena, si se cae, lo resiente toda la sociedad; esta lucha no es de productores grandes o chicos, es por México y para México”, afirmó.

A lo largo del día, los manifestantes permitieron el paso de ambulancias, vehículos de emergencia y personas con necesidad de atención médica. También circuló el rumor que el bloqueo se volvería permanente ante la falta de acuerdos; sin embargo, cerca de las cinco de la tarde, se informó el retiro temporal de las unidades.

Los agricultores anunciaron que el bloqueo se reanudará a partir de las nueve de la mañana del jueves, mientras continúan a la espera de una respuesta favorable del Gobierno Federal.


