Envejecimiento y falta de relevo generacional amenazan al campo

El campo enfrenta una crisis silenciosa: la mayoría de quienes hoy producen alimentos supera los 60 años y hasta un 80 % de los jóvenes ya no regresa a trabajar la tierra.

Así lo advirtió el ingeniero agrónomo zootecnista José Sergio López Pérez, técnico operativo de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, quien señaló que el relevo generacional es uno de los principales retos del sector agropecuario.

Productores envejecen y jóvenes migran a otros sectores

Explicó que el promedio de edad de los productores ronda los 60 años, con casos de hasta 80 o 90 años al frente de parcelas y ranchos. Entre el 80 y 90 % de los hijos de agricultores opta por migrar a las ciudades o emplearse en otras áreas profesionales.

"Muchos jóvenes estudian una carrera y ya no regresan al campo; prefieren emplearse en otros sectores".

Agregó que la reducción del tamaño de las familias, que antes eran de siete a diez hijos y hoy de uno o dos, también disminuye la mano de obra rural.

Factores económicos y climáticos agravan la situación

El especialista indicó que la problemática responde a una combinación de factores: bajos ingresos, falta de créditos accesibles, escasos apoyos institucionales y efectos del cambio climático, como sequías prolongadas, menor precipitación y aumento de plagas.

Señaló que también influye la percepción histórica de que trabajar en el campo representa rezago, por lo que consideró necesario impulsar políticas públicas integrales con participación de los tres niveles de gobierno, academia, centros de investigación y sector privado.

Tecnología, clave para atraer a nuevas generaciones

López Pérez destacó que la tecnología puede ser una aliada para atraer jóvenes, al mencionar el uso de tractores con geoposicionamiento, drones agrícolas, inseminación artificial y transferencia de embriones en ganadería, así como avances en pesca y acuacultura.

"Hoy no se trabaja como antes, el campo también es tecnología".

Afirmó que es necesario vincular a estudiantes con productores y llevar la innovación directamente a las parcelas para fortalecer el arraigo.

Reconocen trayectoria con medalla al mérito agronómico

En este contexto, recibió la Medalla al Mérito Agronómico “Ingeniero Marte R. Gómez”, otorgada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos del Sur de Tamaulipas, tras un proceso de evaluación curricular.

La ceremonia se realizó el 18 de febrero en el Instituto Tecnológico de Altamira, donde laboró durante 34 años. Originario del norte de Veracruz y avecindado en Tamaulipas desde 1979, se jubiló en 2022 tras más de tres décadas de servicio académico.

Señaló que el reconocimiento representa orgullo y compromiso para continuar apoyando a productores y jóvenes del sector rural.

