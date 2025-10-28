Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_fe298991f3
Tamaulipas

Prohíben flores y frutas en altares de Día de Muertos en EUA

Se prohíben flores como las de cempasúchil y los crisantemos, así como vegetación ornamental como la Murraya, y cítricos como naranjas y limas dulces

  • 28
  • Octubre
    2025

Mientras las comunidades fronterizas entre Estados Unidos y México se preparan para el próximo Día de los Muertos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) advirtió que ciertos artículos que se utilizan en los altares de muertos están prohibidos.

Algunos productos agrícolas y flores comúnmente utilizados en ofrendas tradicionales tienen prohibida la entrada a Estados Unidos. 

“Estos productos pueden ser portadores de plagas y enfermedades dañinas que amenazan la agricultura y los recursos naturales estadounidenses”, explicó CBP en un comunicado.

Durante este período, los especialistas en agricultura de la agencia federal suelen encontrar artículos prohibidos destinados a ofrendas y tumbas al realizar las revisiones en los puentes internacionales a personas que viajan de México para entrar a Estados Unidos. 

Para protegerse contra plagas y enfermedades invasoras, se prohíben ciertos artículos, como las flores, incluidas las de cempasúchil.

“Las flores tradicionales aztecas (cempasúchil) pueden albergar la chinche de la semilla del algodón (Oxycarenus hyalinipennis), una plaga capaz de causar daños significativos a la industria algodonera estadounidense. Otras flores prohibidas incluyen los crisantemos”, indica CBP.

La vegetación ornamental, como la Murraya, también conocida como jazmín naranja, se utiliza a menudo en altares tradicionales. La Murraya es una planta huésped de un insecto transmisor de la enfermedad del enverdecimiento de los cítricos. 

“Esta devastadora enfermedad afecta gravemente a las variedades de cítricos y a las plantas ornamentales, representando una grave amenaza para la industria citrícola estadounidense. La vegetación cortada que se encuentra en ramos también podría estar prohibida”, indica CBP.

Entre los cítricos prohibidos se encuentran las naranjas, los pomelos, mandarinas, naranjas agrias y limas dulces. Otras frutas populares como las guayabas, mangos, melocotones y granadas también están restringidas.

Se prohíben ciertas flores, frutas, verduras, plantas en macetas y tierra para evitar la introducción de enfermedades de las plantas, insectos invasores y parásitos.

“Para salvaguardar la agricultura de nuestro país, los especialistas agrícolas de la CBP inspeccionan todos los productos vegetales y agrícolas que ingresan. Los viajeros deben declarar todos estos productos al ingresar. 

“Si se encuentran artículos prohibidos, se les puede retener o denegar la entrada, incluso si están destinados a uso cultural o personal. Declarar todos los productos vegetales y agrícolas al ingresar es un paso simple pero crucial para proteger la agricultura y los recursos naturales de nuestro país”, menciona el comunicado.

 No declarar productos agrícolas prohibidos puede resultar en multas considerables. Las sanciones por importaciones personales no declaradas y prohibidas suelen empezar en 300 dólares y pueden aumentar, mientras que las importaciones comerciales pueden enfrentar multas de hasta 250 mil dólares.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

acuerdo_agricultores_gobierno_5103927c9f
Logran acuerdo para estabilizar precio del maíz en México
Whats_App_Image_2025_10_29_at_12_49_04_AM_1_1779a03898
Recibe a las ‘Ánimas Solas’ con ofrendas y luz
Whats_App_Image_2025_10_28_at_11_44_08_PM_e1233a9f04
Aumenta 20% la recaudación aduanera en México
publicidad

Últimas Noticias

rusia_submarino_nuclear_6271d8926e
Putin anuncia prueba exitosa de dron submarino nuclear
aifa_sheinbaum_1db6ecca52
Defiende Sheinbaum el AIFA; rechaza veto de rutas aéreas a EUA
detenido_agresion_pareja_1a55e549b0
Cae en Coahuila hombre que presuntamente prendió fuego a pareja
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T083703_394_12434b3933
Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'
publicidad
×