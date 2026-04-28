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Tamaulipas

Prohíben cambio de propietario en autos regularizados por fraudes

Autoridades señalaron que se han detectado casos en los que personas se aprovechan de la necesidad de otros para adquirir estos vehículos

  • 28
  • Abril
    2026

A partir del 1 de enero de 2026, el gobierno canceló el decreto que permitía la regularización masiva de vehículos de procedencia extranjera, lo que derivó en una nueva reglamentación que prohíbe el cambio de propietario en estas unidades, al mantenerse registradas únicamente para uso personal.

Marcelo Olán Mendoza, jefe de la Oficina Fiscal en Tamaulipas, explicó:

“Para poder regularizar un vehículo solamente tenían que pagar 2,500 pesos y firmaban un documento donde, bajo protesta de decir la verdad, declaraban que era un vehículo personal para su familia, sin fines de lucro… por eso no se hacen cambios de propietario”.

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El funcionario señaló que se han detectado casos en los que personas se aprovechan de la necesidad de otros para adquirir estos vehículos, lo que representa un problema, ya que legalmente la unidad seguirá a nombre del titular original.

“Lo que queremos es principalmente evitar que los ciudadanos, la gente humilde que con mucho esfuerzo obtuvo este beneficio y luego lo venden y el responsable sigue siendo el titular”, advirtió.

Asimismo, alertó sobre intentos de fraude mediante intermediarios que ofrecen gestionar cambios de propietario bajo argumentos como reportes de extravío de documentos ante la Fiscalía, lo cual implica riesgos legales.

“Se comete un delito y los responsables son los titulares de los vehículos; la ciudadanía no se deje engañar porque los únicos afectados son ellos”, concluyó.


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