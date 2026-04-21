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Tamaulipas

Restringen venta de pescado tras mortandad en Camalote

Las autoridades sanitarias refuerzan vigilancia y prohíben comercializar pescado del estero del Camalote tras mortandad que podría implicar riesgos a la salud

  • 21
  • Abril
    2026

Autoridades sanitarias activaron medidas urgentes para impedir la comercialización de pescado proveniente del estero del Camalote, luego de la mortandad registrada recientemente en esa zona, la cual podría representar riesgos para la salud de la población. 

El comisionado general de Coepris, Mario Rebolledo Urcádiz, informó que las acciones se enfocan en prevenir que el producto llegue a mercados o puntos de venta, especialmente en municipios del sur de Tamaulipas como Altamira y Tampico. 

Explicó que, aunque la especie afectada —conocida como “pez plata”— no es de consumo común, su distribución en condiciones inadecuadas podría generar problemas sanitarios, por lo que se mantiene vigilancia estricta para evitar su consumo. 

Detalló que la supervisión se concentra en la zona limítrofe entre Altamira y el norte de Veracruz, donde se realizan recorridos y revisiones coordinadas con autoridades municipales, la Secretaría de Salud y dependencias regionales. 

De acuerdo con el funcionario, la mortandad de peces estaría relacionada con alteraciones en el ecosistema acuático, como el ingreso de agua salina, lo que provocó desequilibrios en los niveles de oxigenación y pH, afectando a especies de agua dulce. 

Como parte de las acciones, se llevarán a cabo muestreos de agua para descartar riesgos adicionales y garantizar que no exista afectación mayor para la población. 

Asimismo, Coepris reforzó la vigilancia en establecimientos comerciales y realiza labores de orientación sanitaria para alertar a la ciudadanía sobre los riesgos de consumir productos de procedencia dudosa. 

En paralelo, la dependencia mantiene monitoreo permanente de la calidad del agua potable en la región, con cerca de 60 puntos de verificación enfocados en los niveles de cloración, a fin de prevenir posibles riesgos bacteriológicos. 

Finalmente, el comisionado señaló que también se atiende otra problemática en la zona sur: la acumulación de grasa en la red de drenaje, por lo que se exhorta a los establecimientos de alimentos a cumplir con el uso adecuado de trampas de grasa. 

Con estas acciones, las autoridades buscan contener cualquier riesgo sanitario derivado de este evento y proteger la salud de la población. 


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