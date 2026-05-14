Prohíben tránsito de cuatrimotos en Playa Miramar

El tránsito de cuatrimotos, racers y otras unidades recreativas ya quedó prohibido en la mayor parte de Playa Miramar como medida de seguridad para prevenir accidentes y proteger a miles de visitantes que diariamente acuden al máximo paseo turístico del sur de Tamaulipas.

El alcalde Erasmo González Robledo informó que la restricción aplica desde las escolleras hasta la glorieta de Miramar, a lo largo de cinco kilómetros de playa, donde únicamente se permite el acceso a vehículos oficiales de Protección Civil, seguridad pública y auxilio.

La decisión responde al alto riesgo que representa la circulación de estas unidades entre zonas concurridas por familias, menores de edad y bañistas, especialmente por casos donde algunos conductores se desplazan a velocidades peligrosas.

"Está estrictamente prohibido el tránsito de estas unidades en la zona principal de playa para evitar tragedias o atropellamientos".

Solo en los últimos dos kilómetros de la zona norte, colindante con Altamira, se mantiene vigilancia especial, aunque también se trabaja para fortalecer las restricciones en ese sector.

Las autoridades locales ya preparan un reglamento formal que reforzará esta disposición y establecerá sanciones más claras, con el objetivo de que quede plenamente regulado antes del próximo periodo vacacional de verano.

Además, el municipio buscará coordinación con autoridades federales para reforzar el control dentro de la zona marítimo-terrestre. Con esta medida, el gobierno de Ciudad Madero busca garantizar mayor seguridad, orden y tranquilidad en Playa Miramar, evitando riesgos innecesarios y preservando este importante destino turístico para disfrute seguro de residentes y visitantes.

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