Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
tamaulipas_preve_entre_11_y_15_ciclones_atlantico_para_2026_35e05ea2c5
Tamaulipas

Protección Civil se declara lista para la Temporada de Ciclones

Protección Civil hizo un llamado para identificar los refugios cercanos, resguardar documentos oficiales y preparar una mochila de emergencia

  • 01
  • Junio
    2026

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población, el Coordinador Estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, anunció formalmente el inicio de la Temporada de Ciclones Tropicales 2026 este 1 de junio, exhortando a la ciudadanía a tomar medidas preventivas inmediatas.

Ante la llegada de este periodo, el funcionario hizo un llamado a los tamaulipecos para identificar los refugios temporales más cercanos, resguardar documentos oficiales en bolsas herméticas y preparar una mochila de emergencia con suministros básicos.

De acuerdo con los modelos meteorológicos, se estima la formación de entre 13 y 15 fenómenos en el océano Atlántico, de los cuales se prevé que entre 5 y 7 alcancen la categoría de huracán. González de la Fuente señaló que, aunque la presencia del fenómeno de "El Niño" podría reducir la actividad ciclónica en el Atlántico al desplazarla hacia el Pacífico, el estado no se relaja en su vigilancia.

WhatsApp Image 2026-06-01 at 7.08.02 PM.jpeg

"El área de meteorología trabaja constantemente. Estamos coordinados con las direcciones municipales, dependencias federales como la SEDENA, SEMAR, CONAGUA, Guardia Nacional y CFE, así como con todas las instancias del gobierno estatal para atender cualquier contingencia", afirmó el coordinador.

El pronóstico para el mes de junio indica condiciones de alta humedad. Se espera que a partir de este martes comiencen a presentarse las primeras precipitaciones significativas.

Las autoridades mantienen especial atención en la zona costera y en municipios que históricamente han sufrido afectaciones por depresiones tropicales, tales como Llera, Xicoténcatl, Gómez Farías y El Mante, donde las experiencias de años anteriores han dejado lecciones clave para la gestión de riesgos.

Protección Civil reitera que se encuentra preparada y en alerta permanente para responder de manera eficiente ante cualquier situación que pudiera derivarse de los fenómenos meteorológicos en los próximos meses.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

232_4ee1fc10ed
Niega Américo Villarreal vínculos con grupos criminales
falta_de_representacion_desmotiva_voto_de_los_jovenes_en_nl_7961596e00
Preocupa salud emocional de adolescentes en Reynosa
EH_CONTEXTO_36_af0be24e26
Beto Granados rechaza acusaciones contra Américo Villarreal
publicidad

Últimas Noticias

thsdh_8d71068785
Japón abandona el CET y decide entrenar en El Barrial
inter_spacex_falcon_9_7aff724021
Salida de SpaceX a bolsa incrementaría aún más la riqueza de Elon
Whats_App_Image_2026_06_03_at_6_28_01_PM_9a62e91ff7
Proponen módulo virtual permanente para atender depresión en NL
publicidad

Más Vistas

photo_2026_06_02_11_43_57_dbe3a00c55
Orégano de Nuevo León obtiene protección de indicación goegráfica
adajsdja_69d0288f88
Hallan muerto en vía al aeropuerto; caos vial retrasa a pasajeros
inter_gusano_barrenador_honduras_3c42669cba
Detectan en Nuevo León primer caso humano de gusano barrenador
publicidad
×