Cerrar X
lluvias_reynosa_caos_962d2b648c
Tamaulipas

Provoca lluvia encharcamientos y caos vial en Reynosa

La lluvia causó inundaciones en Reynosa, afectando vialidades, escuelas y domicilios. Ciudadanos reportaron calles cerradas y vehículos atrapados

  • 26
  • Noviembre
    2025

Una lluvia de apenas unos minutos fue suficiente para que la ciudad de Reynosa registrara severos encharcamientos e inundaciones en varios sectores durante la mañana de este miércoles.

El aguacero, que ya estaba pronosticado, inició alrededor de las 10:00 horas acompañado de ráfagas de viento, generando afectaciones inmediatas en vialidades, planteles educativos y domicilios particulares.

A través de redes sociales, ciudadanos reportaron el cierre de calles, acumulaciones de agua que alcanzaron niveles considerables y dificultades para transitar en distintos puntos de la ciudad.

Las imágenes y videos difundidos mostraron vehículos atrapados entre encharcamientos y peatones buscando rutas alternas para desplazarse.

lluvias-reynosa-caos-vial.jpg

Una de las instituciones más afectadas fue el CETis 131, ubicado en la colonia Granjas Económicas del Norte. En un video difundido por docentes, se solicitó apoyo urgente a las autoridades para suspender el suministro de energía eléctrica, a fin de evitar accidentes derivados de la presencia de agua dentro de las instalaciones escolares.

lluvias-reynosa-afectaciones.jpg

Las reacciones de la ciudadanía no se hicieron esperar. Cientos de usuarios criticaron en redes sociales que, pese a tratarse de una lluvia breve, la ciudad continúe presentando problemas de inundaciones y fallas en infraestructura pluvial.

Autoridades municipales se mantienen en alerta ante la posibilidad de nuevas precipitaciones en las próximas horas, mientras realizan recorridos para atender los puntos más afectados y evaluar los daños.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Q9_A9263_7c321ee90e
Atiende Escobedo daños por lluvias en Manuel L. Barragán
gdbhed_853d85320b
Servicios Públicos de Monterrey limpia rejillas pluviales
monterrey_clima_frio_b485b08316
Viene otro frente frío y bajará temperaturas hasta un dígito
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_27_at_2_45_46_PM_1_53b21a90f2
Fuga de gas provoca evacuación de pacientes en hospital
Whats_App_Image_2025_11_27_at_2_45_45_PM_72983173b3
CANACO Reynosa exige acciones urgentes ante inseguridad carretera
riesgo_tanques_gas_ff484929c5
Advierten riesgos por manipulación incorrecta de tanques de gas
publicidad

Más Vistas

nl_monterrey_7f864db02d
Invierno seco en NL amenaza abasto de agua
aebb9670_ac9c_478d_9205_6a9242023fdc_1_791eac00d4
Redefinen límites municipales para nuevo Estadio de Tigres
angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
publicidad
×