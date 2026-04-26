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Nacional

Descarrilamiento de tren provoca caos vial en Tlaxcala

Luego de la movilización, elementos de distintas corporaciones acordonaron la zona para realizar las maniobras correspondientes

  • 26
  • Abril
    2026

El descarrilamiento de un tren de carga se registró durante las primeras horas de este domingo en el municipio de Apizaco, Tlaxcala.

Los hechos se registraron a la altura de la colonia Morelos, lo que provocó un caos vial desde el accidente. Algunos vagones del ferrocarril salieron de las vías, lo que provocó que cuerpos de emergencia intervinieran de manera rápida.

Luego de la movilización, elementos de distintas corporaciones acordonaron la zona para realizar las maniobras correspondientes. Sin embargo, se determinó que estas labores podrían durar alrededor de dos días.

Gobernadora revela saldo blanco tras descarrilamiento de tren

Ante esto, la gobernadora Lorena Cuéllar dio a conocer que no se reportaron personas lesionadas por este siniestro.

"Esta madrugada se registró el descarrilamiento de un tren de carga entre Apizaco y Yauhquemehcan.

Les informamos que no hay personas lesionadas ni fugas que representen riesgo para la población. Desde el primer momento activamos los protocolos con autoridades de los tres órdenes de gobierno, quienes ya atienden la situación.

El área permanecerá cerrada aproximadamente dos días. Les pido evitar la zona y mantenerse informados por canales oficiales."

En coordinación con la Guardia Nacional, personal de la empresa concesionaria implementó un protocolo de atención para resguardar los contenedores y evitar riesgos ambientales o posibles siniestros.

 

 


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