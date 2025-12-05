Podcast
Tamaulipas

Realizan festival navideño en la Primaria Ford 74 en Cd. Victoria

  • 05
  • Diciembre
    2025

La Escuela Primaria Ford 74 de Ciudad Victoria, celebró su tradicional festival navideño 2025, un evento que desbordó alegría y colorido, evento en donde los pequeños mostraron su talento a través de diversos bailables, deleitando a padres de familia, personal docente y administrativo, así como a familiares de los estudiantes.

Los trajes coloridos y las coreografías bien ensayadas de las niñas y niños crearon un ambiente mágico, llenando de espíritu navideño a todos los asistentes. 

Este festival no solo fue una muestra del esfuerzo y la dedicación de los alumnos, sino también una oportunidad para fortalecer los lazos entre la comunidad educativa y las familias. 

Estudiantes de 2do A y C, participaron con el baile de Elfos con el tema titulado: los elfos bailan rock, mientras que las docentes a cargo de organizar las acciones y el vestuario, maestra Karla y Maestra Ángeles, así como la maestra de baile y música Yelitza Ochoa, recibieron el reconocimiento de los asistentes. 

cb0b561d-5ba5-40dc-a5af-d4ed679dc9bd-1.jpg

La estudiante Rubí Angely Walle Paulin, junto a su grupo, deslumbró a todos con su espectacular presentación, su baile, caracterizado por una coreografía bien ejecutada y sincronizada, sorprendió a los asistentes, destacando el talento y la dedicación de los pequeños. 

Este momento quedó inmortalizado en fotografías y videos, y sin duda, más de una niña y un niño seguirán el camino de la música y el arte, disciplinas que enriquecen su proceso de enseñanza-aprendizaje. Sus padres, siempre presentes en los eventos de la Primaria Ford 74, juegan un papel fundamental en el fortalecimiento de los lazos de amistad y la convivencia familiar.


