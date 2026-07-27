Fueron algunas personas que desde temprano ahora realizan actividades deportivas en este sitio, las que dieron cuenta del lagarto

Inicio / Tamaulipas / Hallan cocodrilo muerto en la Laguna del Carpintero

Sobre uno de los miradores fue encontrado en la Laguna del Carpintero un enorme cocodrilo de casi 3 metros, sin vida.

Fueron algunas personas que desde temprano ahora realizan actividades deportivas en este sitio, las que dieron cuenta del lagarto, dando aviso inmediato a las autoridades.

Elementos del cuerpo de bomberos que se encuentran capacitados para tratar con estos saurios. Acudieron de inmediato al punto donde se encontraba, a la par de elementos de servicios públicos para trasladar al reptil hacia las autoridades federales competentes.

Investigan las causas de su muerte

De momento no existe algún pronunciamiento por parte de las autoridades en torno a las causas de la muerte del cocodrilo, esta circunstancia llamó la atención de los vacacionistas que se encontraban en tal espacio recreativo.

Con este ya son dos lagartos que se observan en menos de un mes muertos a las orillas de la laguna del carpintero.