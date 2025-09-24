Realizarán simulacro de emergencia en Terminal Marítima Madero

La Terminal Marítima Madero de Petróleos Mexicanos (Pemex) llevará a cabo el próximo viernes 26 de septiembre un simulacro de emergencia mayor en el muelle 3 de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios (TASP), que contemplará la atención de un derrame e incendio bajo plataforma derivado de un acto de sabotaje.

El ejercicio forma parte de la aplicación y evaluación del plan de respuesta a emergencias internas y externas, con el objetivo de poner en práctica los sistemas de seguridad y contraincendios de la instalación.

Asimismo, busca dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, referente a la prevención y protección contra incendios en centros de trabajo, así como al Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP).

En el simulacro participarán el Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) Sur de Tamaulipas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México, Servicios de Salud de la Empresa Pública del Estado y unidades de Protección Civil estatal y municipal.

Con este tipo de acciones, Pemex reafirma su compromiso con la seguridad de sus instalaciones y trabajadores, fortaleciendo la capacidad de respuesta en caso de una contingencia real y contribuyendo a la protección de la población en general.

