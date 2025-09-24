Cerrar X
7c768186_1ca9_4421_bc0b_00abd488033f_f40f3954ae
Tamaulipas

Realizarán simulacro de emergencia en Terminal Marítima Madero

La Terminal Marítima Madero de Pemex llevará a cabo el próximo viernes 26 de septiembre un simulacro de emergencia mayor en el muelle 3 de la TASP

  • 24
  • Septiembre
    2025

La Terminal Marítima Madero de Petróleos Mexicanos (Pemex) llevará a cabo el próximo viernes 26 de septiembre un simulacro de emergencia mayor en el muelle 3 de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios (TASP), que contemplará la atención de un derrame e incendio bajo plataforma derivado de un acto de sabotaje.

El ejercicio forma parte de la aplicación y evaluación del plan de respuesta a emergencias internas y externas, con el objetivo de poner en práctica los sistemas de seguridad y contraincendios de la instalación.

Asimismo, busca dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, referente a la prevención y protección contra incendios en centros de trabajo, así como al Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP).

En el simulacro participarán el Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) Sur de Tamaulipas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México, Servicios de Salud de la Empresa Pública del Estado y unidades de Protección Civil estatal y municipal.

Con este tipo de acciones, Pemex reafirma su compromiso con la seguridad de sus instalaciones y trabajadores, fortaleciendo la capacidad de respuesta en caso de una contingencia real y contribuyendo a la protección de la población en general.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

2ea133b1_b0f8_4423_80c7_006d069478c1_66ab1f2106
Huachicol fiscal provoca caída de 8% en ventas de combustibles
restos_hieleras_cadereyta_98ad0ee2d8
Restos en hieleras pertenecen a tres hombres: Fiscalía
Pemex_dd51b1e538
Crece 40% producción de gasolina y diésel en 1° año de Sheinbaum
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_1c10a105ea
Ingresa frente frío 4 con lluvias y vientos moderados
intento_robo_banco_saltillo_947f2d19fe
Intento de robo a banco en Saltillo deja un hombre detenido
estacion_tren_victoria1_cf8c0417ca
Dejan en el abandono estación del ferrocarril en Ciudad Victoria
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_23_at_12_59_35_AM_617d375e93
Despiden familiares y amigos a la conductora Débora Estrella
Whats_App_Image_2025_09_22_at_8_03_43_PM_c2a4eb48da
Lanza Adrián de la Garza programa piloto de movilidad sostenible
EH_FALLECIMIENTO_5242d1575e
Muere Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro, a los 75 años
publicidad
×