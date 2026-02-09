Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
coahuila_concurso_prepas_javier_diaz_8f2c0607b0
Coahuila

Presenta Torneo Interprepas 'Saltillo Tiene Talento' 2026

El proceso de inscripción se llevará a cabo del 9 de febrero al 13 de marzo; las eliminatorias regionales se realizarán del 16 al 27 de marzo

  • 09
  • Febrero
    2026

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, presentó el Torneo Interprepas “Saltillo Tiene Talento” 2026, iniciativa que busca reconocer e impulsar el talento juvenil en el municipio en áreas académica, deportiva y cultural. El programa contempla competencias en Spelling Bee, Fútbol 7 y un concurso de talentos en canto y baile, ofreciendo premios en efectivo y espacios de proyección artística.

Participación estudiantil y fases del torneo

El torneo se desarrollará en tres etapas: fase interna por institución, fase por zonas geográficas y gran final municipal. Está dirigido a jóvenes de 15 a 19 años de edad, de preparatorias públicas y privadas, con el objetivo de fomentar la sana competencia y la participación estudiantil.

prepas javier diaz coahuila.jpeg

Premios y becas para los ganadores

Los ganadores recibirán premios en efectivo: 10 mil pesos para la disciplina académica junto con una beca en el Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de Coahuila; 15 mil pesos para el equipo campeón en Fútbol 7; y 10 mil pesos para cada categoría del concurso cultural, además de la oportunidad de participar en la cartelera del Festival Internacional de las Artes 2026.

Calendario de inscripciones y eliminatorias

El proceso de inscripción se llevará a cabo del 9 de febrero al 13 de marzo; las eliminatorias regionales se realizarán del 16 al 27 de marzo, y la gran final municipal se desarrollará del 13 al 24 de abril, buscando ofrecer a la juventud un espacio real para demostrar y fortalecer sus habilidades.

Impulso al talento y liderazgo juvenil

El alcalde destacó que el torneo busca que las preparatorias sean semilleros de talento y liderazgo, y subrayó la importancia de acompañar a los jóvenes en su desarrollo académico, deportivo y cultural, fomentando su participación y ofreciendo oportunidades de crecimiento y reconocimiento en el municipio.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

bomberos_actividad_en_saltillo_db12104025
Destacan respuesta rapida de bomberos tras incendio en Saltillo
transporte_coahuila_en_2026_320e89aaa7
Aún se puede utilizar 'Aquí Vamos Gratis' sin credencial
Whats_App_Image_2026_01_06_at_5_09_04_PM_1_d8eec7b310
Arrancan nuevas obras en colonias de Saltillo
publicidad

Últimas Noticias

AP_26041708366211_b254eabaf5
Rolling Stone coloca a Bad Bunny en el Top 2 del Halftime
Whats_App_Image_2026_02_10_at_14_38_40_2b7bb70e98
Exigen prueba de ciudadanía a residentes en Texas
nueva_york_oms_737d4ccbe8
Nueva York se une a red de la OMS tras salida de Trump
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny rompe récord de audiencia en el show de medio tiempo
321f67331d1ea852432ae78bbb8703927ef217ccw_7c2cafa035
Encuentran sin vida a tres mineros desaparecidos en Sinaloa
publicidad
×