Presenta Torneo Interprepas 'Saltillo Tiene Talento' 2026

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, presentó el Torneo Interprepas “Saltillo Tiene Talento” 2026, iniciativa que busca reconocer e impulsar el talento juvenil en el municipio en áreas académica, deportiva y cultural. El programa contempla competencias en Spelling Bee, Fútbol 7 y un concurso de talentos en canto y baile, ofreciendo premios en efectivo y espacios de proyección artística.

Participación estudiantil y fases del torneo

El torneo se desarrollará en tres etapas: fase interna por institución, fase por zonas geográficas y gran final municipal. Está dirigido a jóvenes de 15 a 19 años de edad, de preparatorias públicas y privadas, con el objetivo de fomentar la sana competencia y la participación estudiantil.

Premios y becas para los ganadores

Los ganadores recibirán premios en efectivo: 10 mil pesos para la disciplina académica junto con una beca en el Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de Coahuila; 15 mil pesos para el equipo campeón en Fútbol 7; y 10 mil pesos para cada categoría del concurso cultural, además de la oportunidad de participar en la cartelera del Festival Internacional de las Artes 2026.

Calendario de inscripciones y eliminatorias

El proceso de inscripción se llevará a cabo del 9 de febrero al 13 de marzo; las eliminatorias regionales se realizarán del 16 al 27 de marzo, y la gran final municipal se desarrollará del 13 al 24 de abril, buscando ofrecer a la juventud un espacio real para demostrar y fortalecer sus habilidades.

Impulso al talento y liderazgo juvenil

El alcalde destacó que el torneo busca que las preparatorias sean semilleros de talento y liderazgo, y subrayó la importancia de acompañar a los jóvenes en su desarrollo académico, deportivo y cultural, fomentando su participación y ofreciendo oportunidades de crecimiento y reconocimiento en el municipio.

