¿Cuáles posibles peleas se realizarán en el UFC White House?

La UFC albergará un evento totalmente histórico, desde las afueras de la Casa Blanca en la capital de los Estados Unidos, Washington D.C. Esta cartelera planea realizar 7 combates en total, incluso se ha especulado que 5 de esas 7 peleas serán de campeonato, algo que nunca había sucedido en la historia de la compañía comandada por Dana White.

La mayor cantidad de peleas de campeonato que han sucedido en una cartelera de la UFC han sido de 3 peleas, los eventos donde ha sucedido esto son: UFC 245, UFC 217, UFC 205, UFC 214, UFC 251, UFC 259 y UFC 33, esto quiere decir que, si es cierto el dato sobre que se llevarán 5 peleas de campeonato en la cartelera de la Casa Blanca, podría romper el récord como la cartelera con más campeonatos disputados.

El presidente de la UFC Dana White, confirmó que anunciará la cartelera completa durante la noche del sábado, cuando se esté llevando a cabo el evento UFC 326; sin duda alguna, los fanáticos están sumamente expectantes sobre qué peleas sucederán.

Durante las últimas semanas han surgido diversos rumores de combates y de peleadores que podrían participar en dicho evento, si bien hasta el momento no se han confirmado las peleas que sucederán. Aquí te comentamos los posibles combates que han sonado con mucha fuerza en diversas partes del mundo.

Jon Jones vs Alex Pereira: pelea en peso pesado

Esta pelea ha sido comentada por diversos sitios e incluso algunos medios ya lo dan por hecho, si bien la rivalidad entre ambos peleadores ha escalado poco a poco mediante las redes sociales, algunas personas creían que Pereira seguiría reinando en la división de las 205 libras.

Ahora la realización de este combate ha tomado más fuerza por la reciente decisión de Pereira de dejar vacante el cinturón de la división de peso semicompleto, lo que quiere decir que este combate ya tiene altas posibilidades de llevarse a cabo.

Incluso Alex Pereira ha mencionado en sus redes sociales su gran deseo de poder hacer historia al consagrarse como el primer peleador en la historia de la compañía en ser campeón en tres divisiones diferentes (185, 205 y 265 libras).

Por su parte, Jones manifiesta que este combate podría ser de los mejores de la historia e incluso ha mencionado a Pereira como su siguiente oponente más probable a enfrentar próximamente.

El regreso de Conor McGregor

La última vez que el excampeón de dos divisiones participó en un combate de la UFC fue en el evento UFC 264 el 10 de julio del 2021 vs Dustin Poirier, quien lo venció por una fractura en la tibia que el mismo peleador irlandés provocó al intercambiar golpes con el peleador nativo de Louisiana.

McGregor en estos últimos 5 años ha estado envuelto en algunas polémicas y en proyectos fuera del deporte, lo que ha ocasionado que su regreso al octágono se fuera prolongando por mucho tiempo.

Incluso la UFC había pactado su regreso vs Michael Chandler como pelea co-estelar para el evento UFC 303 en 2024; sin embargo, la pelea terminó siendo cancelada por una presunta lesión del peleador irlandés. La pelea fue reemplazada por la pelea entre Diego Lopes y Dan Ige.

Los posibles nombres que suenan para darle la bienvenida de regreso al octágono de la UFC son Jorge Masvidal, Michael Chandler, Mauricio Ruffy e incluso se ha especulado de una posible trilogía vs Nate Diaz.

Islam Makhachev (C) vs Michael Morales: pelea por el campeonato peso welter

La primera defensa de Islam Makhachev como campeón de las 170 libras podría suceder en la cartelera de la Casa Blanca, ya que el peleador ruso mencionó que no defendería el cinturón a principios de año por el ramadán y que, terminándose este, volvería a prepararse para pelear a mediados del presente año.

Morales es actualmente el número 3 del ranking de peso welter con un récord impecable de 19-0, lo que eleva aún más el protagonismo estelar y el gran nivel para la división.

La rivalidad entre ambos peleadores se ha visto de manera peculiar al retarse uno al otro desde las redes sociales, lo que sí es que, si este combate se llega a realizar, sería una prueba complicada por ambas partes.

Petr Yan (C) vs Sean O'Malley II: pelea por el campeonato peso gallo

La posible revancha entre Sean O’Malley y Petr Yan ha comenzado a tomar fuerza entre los rumores que rodean la cartelera del evento conocido como UFC White House.

El combate sería el segundo entre O’Malley y Yan, luego del enfrentamiento que sostuvieron en 2022, cuando el estadounidense obtuvo la victoria por decisión dividida en un resultado que generó una gran polémica entre aficionados y especialistas.

En distintas declaraciones y publicaciones en redes sociales, O’Malley ha señalado que una revancha frente al ruso sería un combate atractivo para una cartelera de gran magnitud como la que se proyecta para el evento en la Casa Blanca.

Por su parte, Yan también ha mostrado disposición para volver a enfrentarlo, al considerar que tendría la oportunidad de revertir el resultado del primer duelo.





Comentarios