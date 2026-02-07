Podcast
Tamaulipas

Tamaulipas supera meta de recaudación establecida en presupuesto

El secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez, informó que durante enero se superaron las metas de recaudación establecidas en el Presupuesto de Ingresos 2026

  • 07
  • Febrero
    2026

Bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, informó que durante enero se superaron las metas de recaudación establecidas en el Presupuesto de Ingresos 2026.

De acuerdo con el funcionario, se proyectó captar 1,675,828,845 pesos; sin embargo, se alcanzaron 1,777,305,551 pesos, es decir, alrededor de 101 millones de pesos adicionales, lo que representa un 6.06% por encima de lo previsto.

Ramírez González destacó que estos resultados reflejan la confianza de las y los tamaulipecos en el manejo responsable, transparente y eficiente de los recursos públicos.

Entre los conceptos con mejor desempeño, el secretario resaltó el Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado, que registró casi 100 millones de pesos adicionales a lo programado, equivalente a un incremento de 13.61 por ciento.

Asimismo, informó que los ingresos por Servicios de Control Vehicular fueron 16.71% superiores a lo estimado. En este rubro, explicó que durante enero estuvieron vigentes convenios y facilidades para apoyar la economía familiar y permitir que más contribuyentes regularizaran su situación.

Confianza y cultura de cumplimiento

El titular de Finanzas subrayó que los resultados evidencian una ciudadanía participativa y comprometida, que responde cuando hay orden y claridad en la administración pública.

Reiteró que la dependencia continuará mejorando procesos, brindando orientación clara y manteniendo un trato cercano, con el objetivo de fortalecer la cultura de cumplimiento y consolidar finanzas públicas ordenadas, en congruencia con la visión de bienestar y transformación impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya.


Comentarios

