Tamaulipas entrega Paquete Económico 2026 por 81 mil mdp

El secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, entregó al Congreso del Estado la propuesta del Paquete Económico 2026, cumpliendo con los plazos establecidos en el marco constitucional que regula el proceso presupuestal.

Con ello inicia el análisis, discusión y aprobación por parte del Poder Legislativo.

Presupuesto superior a 81 mil millones de pesos

La iniciativa contempla un monto que supera los 81 mil millones de pesos, equivalente a un incremento del 5% respecto al ejercicio 2025.

Según el funcionario, este aumento refleja el buen desempeño financiero consolidado durante la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Sin nuevos impuestos y con estabilidad financiera

Ramírez González señaló que el documento mantiene una política de disciplina fiscal y no considera nuevos impuestos, generando un escenario estable para el próximo año.

Esta estrategia permitirá sostener el ritmo de inversión pública y fortalecer los programas de bienestar social.

El Paquete Económico 2026 prevé una recaudación histórica superior a los 12 mil millones de pesos, resultado de estrategias fiscales modernas enfocadas en mejorar la eficiencia y fortalecer la capacidad financiera del estado.

El titular de Finanzas subrayó que las finanzas públicas de Tamaulipas “están bien y estarán mejor”, gracias a una gestión responsable y ordenada, alineada con los objetivos de transformación del Gobierno del Estado.

