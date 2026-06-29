Rechazan señalamientos de NYT contra Américo Villarreal

En el comunicado, se afirmó que podría hasta tratarse de una doble falsedad, porque lo expuesto en el reportaje carece de todo sustento

Ante las acusaciones emitidas por The New York Times, el Gobierno de Tamaulipas rechazó este lunes las acusaciones contra Américo Villarreal.

A través de un comunicado, la administración señaló a lo largo de seis puntos que no existe información sobre dichas acusaciones, por lo que el mandatario estatal niega de manera "categórica, absoluta y contundente" dichos señalamientos.

"No existe acusación, procedimiento ni notificación oficial de autoridad alguna, en México o en los Estados Unidos, que los sustente".

Mencionaron que en el reportaje se menciona el presunto testimonio de cinco personas que "no estaban autorizadas a hablar públicamente", es decir, a fuentes anónimas, lo que desacredita la versión.

En el comunicado, se afirmó que podría hasta tratarse de una doble falsedad, porque lo expuesto en el reportaje carece de todo sustento y las acusaciones atribuidas contra Villarreal Anaya no cuentan con veracidad.

"El Gobernador Américo Villarreal Anaya seguirá conduciéndose con la transparencia y la entrega de resultados que distinguen a su administración. La verdad se acredita con hechos, no con titulares."

Este 15 de junio, el gobernador mencionó a la prensa que buscaría acciones legales contra aquellos medios que difundieron la información, debido a que se trataba de una propaganda disfrazada de noticias.

Al salir de este documento, también se posicionó contra el reportaje al calificar la información como falsa y tendenciosa, debido a que lo señalaban de estar vinculado con organizaciones criminales y de efectuar actividades ilícitas.

Américo Villarreal buscará acciones legales por difamaciones

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, anunció que su equipo jurídico se encuentra analizando las leyes estadounidenses para emprender acciones legales contra medios de comunicación extranjeros que han difundido información que calificó como "propaganda disfrazada de noticias" y "notas pagadas" en su contra.

El mandatario estatal señaló que, a pesar de haber proporcionado información oficial que desmiente las acusaciones publicadas, los medios optaron por ignorar los datos verídicos y seguir adelante con una narrativa preestablecida.