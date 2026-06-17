Reciben en Nuevo Laredo a caravana de vehículos de paisanos

Una caravana de 402 vehículos de paisanos cruzó ayer martes por Nuevo Laredo, siendo recibidos por personal del Instituto Nacional de Migración y observadores paisanos en el puente internacional dos “Juárez-Lincoln”.

Los connacionales residentes en Estados Unidos forman parte del grupo Migrantes Unidos, que cada año en esta temporada visitan a sus familias en el interior de México, y pasan por esta frontera para continuar su viaje hacia su destino, principalmente Guanajuato.

Desde las 4:00 de la madrugada y hasta las 8:55 de la mañana, los observadores ondearon banderas nacionales en el lado mexicano del Puente 2, para darles la bienvenida.

Al llegar a Nuevo Laredo, la caravana fue custodiada por la Guardia Estatal a fin de garantizar la seguridad de las familias.

El operativo Heroínas y Héroes Paisanos inició el nueve de junio y concluirá el nueve de agosto.

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