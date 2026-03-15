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Tamaulipas

PC y Bomberos de Reynosa reciben nuevo equipo de atención médica

Esto ocurre en un periodo cercano a la temporada vacacional de Semana Santa, donde se registra un alza en el número de accidentes en la región

  • 15
  • Marzo
    2026

Con una inversión superior a los 30 millones de pesos, la coordinación municipal de Protección Civil y Bomberos de Reynosa recibió nuevo equipo que será utilizado para fortalecer la atención de emergencias en distintos puntos de Reynosa.

El coordinador de la corporación, Javier Lam Cantú, informó que esta entrega forma parte de las acciones para mejorar la capacidad de respuesta ante distintos tipos de incidentes que se presentan en la ciudad.

“El día de hoy recibimos por parte del alcalde tres camionetas RAM 4x4, recibimos dos lanchas de rescate con base de aluminio, una Cargo Van Tránsito y una ambulancia tipo dos de traslado”, explicó.

Aunque ahora ya se cuenta con este equipamiento, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para mantenerse alerta y tomar medidas de prevención, especialmente ante el incremento reciente de incendios registrados en lo que va del año.

“A la comunidad, también para estar más preparados y optimizar los tiempos de respuesta y atender de mejor manera todos estos llamados que se presentan hoy por hoy; como te comentaba, va un incremento de incendios en este primer trimestre del año 2026”, señaló el funcionario.

Buscan brindar atención prehospitalaria y servicios de apoyo en Semana Santa

La entrega del equipo también ocurre en un periodo cercano a la temporada vacacional de Semana Santa, fechas en las que históricamente se registra un aumento en el número de incidentes en balnearios y ríos de la región.

Lam Cantú explicó que actualmente la corporación cuenta con diversas unidades para atender distintos tipos de emergencias, tanto de rescate como de atención prehospitalaria y servicios de apoyo.

“Tenemos unidades que son para Protección Civil, así como para acordonamientos, postes por caer, árboles caídos; tenemos también tres unidades de Bomberos, tres ambulancias, ahora ya alrededor de cuatro lanchas y más unidades para poder atender todos los diferentes llamados que se presentan en la ciudad”, detalló.


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