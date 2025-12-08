Recibirá Reynosa caravana navideña más famosa del mundo

Reynosa se prepara para vivir una noche llena de luz, color y espíritu festivo con la llegada de la caravana navideña más famosa del mundo, programada para este sábado 13 de diciembre.

El espectáculo, promovido por la Secretaría de Turismo del Gobierno Municipal, representa uno de los eventos más esperados del año para las familias de la frontera.

La coordinadora de Turismo, Elizabeth Garza Faz, destacó que esta celebración ha sido una tradición por más de una década en diferentes ciudades y que nuevamente será un atractivo gratuito para las familias reynosenses.

Subrayó la importancia de acudir en comunidad para disfrutar del programa artístico preparado para esta edición, el cual fue descrito como “increíble” y pensado para convivir en un ambiente totalmente familiar.

Con el objetivo de garantizar una jornada segura, a partir de las 15:00 horas se pondrá en marcha un operativo especial que implicará cierres de vialidades durante el recorrido del desfile.

El secretario de Seguridad Pública, Geovanni Barrios Moreno, explicó que el contingente iniciará en el Parque Villa Florida y avanzará por el bulevar Hidalgo, para posteriormente dirigirse hacia el polideportivo municipal. Exhortó a la población a tomar precauciones y considerar rutas alternas debido a la alta afluencia prevista.

Hasta el momento, se cuenta con el registro de 120 empresas y familias que participarán con vehículos decorados; no obstante, aún hay disponibilidad hasta completar los 200 espacios contemplados.

Garza Faz recordó que quienes deseen unirse pueden comunicarse al teléfono 899 951 8907 o acudir directamente a las oficinas de Turismo ubicadas en la calle Zaragoza número 496.

El cierre del evento tendrá lugar en el Polideportivo Municipal, donde desde las 18:00 horas se llevará a cabo un festival artístico y cultural organizado por el IRCA.

La regidora Silvia Carmina Rodríguez Treviño invitó a la población a disfrutar del espectáculo final, destacando la calidad y compromiso del instituto cultural, e indicó que quienes prefieran evitar el bullicio del recorrido pueden llegar temprano al polideportivo para esperar la llegada del contingente en un ambiente festivo y familiar.

Comentarios