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Finanzas

Reconocen labor social en NL con premio Dr. Carlos Canseco

El Club Rotario Monterrey entregó el reconocimiento a los líderes en educación, salud y desarrollo social, destacando impacto comunitario y compromiso ciudadano

  • 21
  • Abril
    2026

Con un llamado a fortalecer el compromiso social desde todos los sectores, el Club Rotario Monterrey entregó el Reconocimiento a la Responsabilidad Social “Dr. Carlos Canseco González”, destacando a líderes que han impactado en educación, salud y desarrollo comunitario.

La ceremonia contó con la presencia de Francesco Arezzo, presidente del Club Rotarios, quien subrayó la importancia de mantener el impulso en causas globales.

Durante su intervención, Arezzo enfatizó el papel de la sociedad civil en los grandes cambios globales: “No fue construido por gobiernos o agencias. Fue construido por personas que decidieron que el problema no era de alguien más”. 

Asimismo, advirtió sobre los retos en la etapa final de la erradicación: “Cerrar es donde la campaña se desvanece; el final requiere tanto de nosotros como empezar”.

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Durante la premiación en la categoría Educación-Cultura, Blanca Maíz García, fundadora de Effeta y Andares, fue reconocida por su trayectoria en educación especial y fortalecimiento de la sociedad civil. 

Al recibir el galardón, expresó: “La verdadera grandeza no está en lo que se acumula, sino en lo que se da; lo recibo con humildad y como parte de un legado de amor y servicio”. Su labor ha contribuido a generar oportunidades de inclusión para personas con discapacidad intelectual en Nuevo León.

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Por su parte, Hugo Garza Medina, galardonado en Salud-Deporte y cofundador, miembro del patronato y voluntario de Ingenium, compartió que este reconocimiento surge de una experiencia personal que lo llevó a impulsar iniciativas en salud mental: “Ingenium nació de momentos de dolor y se ha convertido en un movimiento de esperanza”. 

Añadió que “el amor es hacer lo mejor por los demás, a pesar del miedo, de la incertidumbre y el estigma”, al invitar a la comunidad a sumarse a esta causa.

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En la categoría Empresa-Gobierno, Luz María Garza Treviño, presidenta de la comisión de Desarrollo Social, destacó la importancia del cuidado como eje social: “Las grandes transformaciones empiezan con una convicción: que la vida es valiosa, la vida de todos”. 

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En ese sentido, señaló que el legado del doctor Carlos Canseco inspira a continuar trabajando por una sociedad más equitativa, donde el servicio sea una responsabilidad compartida.


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